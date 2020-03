Stoltenberg: Cvičenia NATO by sa mali konať aj napriek koronavírusu

Záhreb 5. marca (TASR) - Severoatlantická aliancia uskutoční plánované rozsiahle vojenské cvičenia, na ktorých sa zúčastnia tisíce vojakov, aj napriek obavám zo šírenia nového koronavírusu SARS-CoV-2. Pre agentúru AFP to v stredu uviedol generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg.



"Neplánujeme zatiaľ žiadne rušenie (vojenských) cvičení, avšak situáciu budeme vyhodnocovať podľa toho, ako sa bude ďalej vyvíjať. Sme však pripravení vystupňovať naše úsilie, ako aj opatrenia, ktoré momentálne implementujeme," vyhlásil Stoltenberg.



Šéf NATO však v súvislosti so šírením nového koronavírusu dodal, že Aliancia situáciu "podrobne monitoruje" a pracuje na plánoch a postupoch pre prípad vypuknutia epidémie tohto potenciálne smrteľného ochorenia.



Ako pripomína AFP, Severoatlantická aliancia má na tento rok naplánovaných viac než 20 vojenských cvičení, vrátane výcviku Defender 2020, počas ktorého by v Európe malo byť nasadených 20.000 príslušníkov americkej armády.



Momentálne sa v Taliansku koná cvičenie NATO zamerané na boj proti ponorkám s názvom Dynamic Manta. Taliansko pritom nový koronavírus zasiahol najviac spomedzi všetkých európskych krajín. V tomto juhoeurópskom štáte zaznamenali už najmenej 3000 potvrdených prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, ktorý si tam vyžiadal už vyše 100 obetí na životoch, píše AFP.



Koronavírus SARS-CoV-2 spôsobuje ochorenie nazvané Covid-19.