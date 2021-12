Stoltenberg a Scholz rokovali: Rusko by sa malo vrátiť k diplomacii

Brusel 10. decembra (TASR) - Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie (NATO) Jens Stoltenberg v piatok odmietol výzvu Ruska, aby Západ oficiálne zrušil rokovania s Ukrajinou o vstupe do tohto obranného paktu. Informovala o tom agentúra AFP.



"O vzťahu Aliancie s Ukrajinou bude rozhodovať 30 spojencov v rámci NATO a nikto iný... Nemôžeme akceptovať, že Rusko sa snaží znovu zaviesť systém, v ktorom majú veľké mocnosti svoje sféry vplyvu, v ktorých môžu rozhodovať o tom, čo môžu robiť ostatní," povedal Stoltenberg počas spoločnej tlačovej konferencie s novým nemeckým kancelárom Olafom Scholzom v Bruseli.



Scholz, ktorý v stredu prevzal funkciu nemeckého kancelára po Angele Merkelovej, bol na svojej prvej návšteve v sídle NATO. Podobne ako Stoltenberg aj on varoval Rusko pred agresiou voči Ukrajine.



"Spojenci v rámci NATO súhlasia s tým, že každá ďalšia agresia proti Ukrajine bude drahá a bude mať pre Rusko vážne politické a ekonomické dôsledky," povedal Scholz.



Podľa AFP je nový nemecký líder pod tlakom, aby sa zaviazal zastaviť otvorenie plynovodu Severný prúd 2 (Nord Stream 2), ak Moskva zaútočí na Ukrajinu. To podľa očakávaní analytikov nesľúbil, vyzval však Rusko, aby sa "vrátilo k diplomacii, deeskalovalo napätie a rešpektovalo suverenitu a územnú celistvosť Ukrajiny".



Členstvo Ukrajiny v NATO je podľa AFP v nedohľadne, avšak Spojené štáty a niektorí ďalší členovia Aliancie pomáhajú pri výcviku ukrajinských síl. Len samotný Washington vyčlenil viac ako dve a pol miliardy amerických dolárov na posilnenie ukrajinskej armády.