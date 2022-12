Stoltenberg: Potrebujeme silnú a pripravenú nemeckú armádu

Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie (NATO) Jens Stoltenberg ukazuje na čiernobielu fotografiu počas návštevy Múzea berlínskeho múru na bývalom kontrolnom stanovišti Charlie v Berlíne vo štvrtok 1. decembra 2022. Foto: TASR/AP

Je to dôležité pre bezpečnosť Nemecka, je to dôležité pre bezpečnosť Európy a je to dôležité pre svetovú bezpečnosť, uviedol šéf NATO.