Stoltenberg potvrdil, že po vypršaní mandátu odíde z postu šéfa NATO

Washington 31. augusta (TASR) - Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg po vypršaní svojho mandátu v októbri 2024 odíde z postu šéfa NATO. Potvrdil to vo štvrtok v rozhovore pre americkú televíziu CNN, informovala britská spravodajská stanica Sky News.



Stoltenberg (64) je šéfom Severoatlantickej aliancie od roku 2014 ako 13. generálny tajomník v poradí. Členské krajiny NATO v júli predĺžili jeho mandát o ďalší rok, pričom išlo už o druhé predĺženie jeho pôsobenia na čele Aliancie.



Generálny tajomník NATO v odpovedi na otázku moderátorky potvrdil, že išlo o posledné predĺženie jeho mandátu. "Je pre mňa poctou slúžiť ako generálny tajomník NATO a je to mimoriadne zmysluplné, najmä teraz, keď je v Európe vojna," povedal.



Pred júlovým summitom NATO vo Vilniuse sa nepodarilo nájsť nového vhodného kandidáta, ktorý by Alianciu viedol v čase prebiehajúcej vojny na Ukrajine. Spojenci preto opätovne predĺžili Stoltenbergov mandát.