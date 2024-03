Stoltenberg povzbudil Tbilisi, aby pokračovali v domácich reformách

Tbilisi 18. marca (TASR) - Generálny tajomník aliancie NATO Jens Stoltenberg v pondelok počas návštevy Tbilisi potvrdil prísľub NATO akceptovať Gruzínsko ako člena Aliancie, keď splní stanovené kritériá.



"NATO stojí na vašej strane, keď budete pokračovať vo vašej ceste k silnejšej demokracii a plnej euroatlantickej integrácii, vrátane rozhodnutia z Bukurešti z roku 2008, že Gruzínsko sa stane členom aliancie NATO," povedal Stoltenberg v Tbilisi na spoločnej tlačovej konferencii po boku gruzínskeho premiéra Irakliho Kobachidzeho.



Na summite NATO, ktorý sa v roku 2008 konal v rumunskej metropole Bukurešť, Gruzínsko dostalo prísľub členstva v NATO. Lídri Aliancie však vtedy nedospeli k súhlasu o okamžitom zaradení Gruzínska a Ukrajiny do takzvaného Akčného plánu členstva (MAP), ktorý je vstupnou bránou do aliancie. Zároveň pritom obom krajinám prisľúbili, že sa jedného dňa pripoja k tomuto vojenskému obrannému bloku.



"Je dôležité, aby Gruzínsko pokračovalo v posilňovaní domácich reforiem, demokratických hodnôt a právneho štátu, a to aj prostredníctvom slobodných a spravodlivých parlamentných volieb v októbri tohto roku," dodal Stoltenberg.



Ako pripomenula AFP, gruzínska vláda čelí rastúcej medzinárodnej kritike za regres v otázkach demokracie.



Stoltenberg tiež na tlačovej konferencii v Tbilisi uviedol, že Gruzínsko "tvárou v tvár ruským imperiálnym ambíciám čelí zložitým bezpečnostným výzvam".



Členstvo v NATO a Európskej únii je zakotvené v gruzínskej ústave a podporuje ho – podľa prieskumov verejnej mienky – asi 80 percent obyvateľov.



Snaha Gruzínska stať sa členom NATO rozhnevala Rusko, ktoré tento krok považuje za ohrozenie vlastnej bezpečnosti a národných záujmov.