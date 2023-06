Stoltenberg: Pred summitom sa stretnú tureckí a švédski predstavitelia

Brusel 26. júna (TASR) - V bruselskom sídle Severoatlantickej aliancie sa ešte pred jej júlovým summitom vo Vilniuse uskutoční schôdzka tureckých a švédskych predstaviteľov, ktorej cieľom má byť získať súhlas Turecka so vstupom škandinávskej krajiny do NATO. Oznámil to v pondelok generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg, ktorý podľa vlastných slov absolvoval na túto tému rozhovory aj s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Na schôdzke by mali byť prítomní ministri zahraničných vecí Turecka, Švédska aj Fínska, šéfovia spravodajských služieb a predstavitelia zodpovední za národnú bezpečnosti v týchto krajinách. Dátum schôdzky Stoltenberg nespresnil.



Vstup Švédska do Severoatlantickej aliancie stále blokuje Turecko a Maďarsko, pripomína AP. Turecko obviňuje Štokholm z prílišnej zhovievavosti voči skupinám, ktoré Ankara považuje za bezpečnostnú hrozbu, vrátane Strany kurdských pracujúcich (PKK) a osôb spojených s pokusom o prevrat v roku 2016. Maďarsko doposiaľ verejne nedeklarovalo svoje výhrady voči vstupu Švédska, hoci stále odďaľuje jeho ratifikáciu v parlamente. Podľa predstaviteľov NATO sa pozícia Maďarska zmení po odobrení vstupu Tureckom.