Stoltenberg predstavil hlavné témy rokovaní ministrov obrany NATO

Brusel 11. októbra (TASR) - Dvojdňové stretnutie ministrov obrany členských krajín NATO v Bruseli (11-12.10) má na programe debaty o podpore pre Ukrajinu, posilnenie odstrašovania a spoločnej obrany, operácie a misie NATO v zahraničí a tiež situáciu na Blízkom východe. Uviedol to v stredu dopoludnia generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg, informuje spravodajca TASR.



Stoltenberg pred novinármi predstavil hlavné otázky, o ktorých budú ministri obrany členských krajín Severoatlantickej aliancie diskutovať počas nasledujúcich dvoch dní. Spresnil, že sa to týka vyjadrenia podpory Ukrajine napadnutej Ruskom, posilnenia opatrení na odstrašovanie a obranu, prebiehajúcich operácií a misií NATO a tiež situácie na Blízkom východe.



Šéf Aliancie vystúpil spoločne s ukrajinským prezidentom Volodymyrm Zelenským, ktorý vôbec prvýkrát zavítal do hlavného sídla Aliancie. Zelenskyj sa spolu s predstaviteľmi viac než 50 krajín sveta zúčastnil na stretnutí kontaktnej skupiny pre obranu Ukrajiny pod vedením USA.



"Váš boj je aj náš boj, vaša bezpečnosť je aj naša bezpečnosť a vaše hodnoty sú aj naše hodnoty. Budeme stáť pri Ukrajine tak dlho, ako to bude potrebné," povedal pri tejto príležitosti Stoltenberg Zelenskému. Naznačil tiež, že NATO ešte viac posilní vzťah s Ukrajinou a pomôže jej posunúť sa smerom k členstvu v Aliancii.



Šéf Aliancie následne spresnil, že ministri obrany spojeneckých krajín sa v stredu popoludní v rámci zasadnutia Rady NATO – Ukrajina stretnú so svojím ukrajinským partnerom Rustemom Umerovom, aby prediskutovali situáciu na Ukrajine.



Štvrtková časť ministerských diskusií sa zameria na odstrašovanie a obranu. Spojenci zhodnotia prebiehajúce práce na vytváraní zdrojov a vykonávaní rozsiahlych obranných plánov a posilňovania spôsobilostí, na ktorých sa lídri NATO dohodli na summite vo Vilniuse.



Ministri vo štvrtok preberú aj misie a operácie NATO, vrátane misií v Kosove a Iraku. V Kosove v posledných dňoch došlo k posilneniu jednotiek NATO po vyhrotení napätia medzi Srbskom a Kosovom. Prebrať by sa mal aj "vnútorný konflikt", ktorý v Aliancii pretrváva v súvislosti s očakávaným pričlenením Švédska, čo Turecko a Maďarsko aj napriek opakovaným prísľubom zatiaľ neratifikovali.



Očakávajú sa aj diskusie o poškodení podmorskej infraštruktúry medzi Estónskom a Fínskom. V súvislosti s týmto incidentom Stoltenberg vyhlásil, že dôležité je zistiť, čo sa stalo a ako sa to mohlo stať. "Ak sa ukáže, že išlo o úmyselný útok na kritickú infraštruktúru NATO, bude to, samozrejme, vážna situácia, ale stretne sa s jednotnou a odhodlanou odpoveďou NATO," odkázal.



V neposlednom rade ministri obrany budú diskutovať aj o situácii na Blízkom východe po teroristických útokoch hnutia Hamas na Izrael, partnera NATO. Izraelský minister obrany Joav Gallant bol vyzvaný, aby ministrov obrany z NATO osobne informoval o prebiehajúcej reakcii Izraela na útoky z Pásma Gazy.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)