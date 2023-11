Stoltenberg: Prišiel čas, aby Turecko schválilo vstup Švédska do NATO

Brusel 27. novembra (TASR) - Turecko by malo schváliť žiadosť Švédska o vstup do Severoatlantickej aliancia čím skôr, uviedol v pondelok generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Švédsko splnilo, čo sľúbilo, a teraz je čas, aby Turecko uzavrelo prístupový proces," povedal šéf NATO. "Nie je tajomstvom, že by som privítal väčšiu rýchlosť v procese ratifikácie," uviedol Stoltenberg a dodal, že opakovane žiadal Turecko, aby už celý proces dokončilo.



Turecko spolu s Maďarskom ako jediné z členských krajín NATO ešte neratifikovali vstup Švédska do tejto aliancie, pripomína AFP.



Švédsko spolu s Fínskom požiadalo o členstvo v máji 2022, po ruskej invázii na Ukrajinu z vlaňajšieho februára. Turecko a Maďarsko však proces vstupu oboch krajín do NATO dlhé mesiace blokovali. Napokon Budapešť i Ankara v marci odobrili aspoň vstup Fínska, ktoré do Aliancie oficiálne vstúpilo v apríli.



Ratifikácia členstva Švédska v NATO sa v Turecku zastavila po tom, čo Ankara obvinila túto škandinávsku krajinu z prílišnej zhovievavosti voči skupinám, ktoré považuje za hrozbu pre svoju bezpečnosť. Patria k nim predovšetkým sympatizanti zakázanej Strany kurdských pracujúcich (PKK) a členovia siete, ktorú Ankara obviňuje z neúspešného pokusu o prevrat v roku 2016.



Tureckí predstavitelia tiež kritizovali sériu demonštrácií stúpencov PKK vo Švédsku, ako aj protesty, na ktorých bola pálená posvätná kniha moslimov — Korán.



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan však na júlovom summite NATO oficiálne stiahol svoje výhrady k členstvu Švédska v Aliancii a v októbri poslal prístupový protokol na ratifikáciu tureckému parlamentu. Ten sa v novembri začal švédskou žiadosťou zaoberať, ale posudzovanie zatiaľ prerušil bez prijatia záverov.