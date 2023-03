Stoltenberg privítal pokrok Fínska k plnohodnotnému členstvu v NATO

Brusel 20. marca (TASR) - Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg privítal v pondelok v sídle NATO fínskeho ministra zahraničných vecí Pekku Haavista a fínskeho ministra obrany Anttiho Kaikkonena. Vyjadril pritom nádej, že Fínsko sa čoskoro stane plnohodnotným členom tohto obranného zoskupenia, informuje spravodajca TASR.



V rámci rokovania o napredovaní Fínska k členstvu v Aliancii Stoltenberg privítal oznámenie Turecka, že pokračuje v procese ratifikácie fínskeho členstva, ako aj oznámenie Maďarska, že o tejto záležitosti bude hlasovať v najbližších dňoch.



"Oveľa väčším potešením bude vás čoskoro privítať ako riadnych členov Aliancie. Vítam preto oznámenie Turecka, že bude pokračovať v ratifikácii fínskeho členstva a dúfam, že Veľké národné zhromaždenie v Ankare rýchlo rozhodne o ratifikácii. Vítam aj oznámenie Maďarska, že na budúci týždeň sa bude hlasovať o fínskej ratifikácii," uviedol Stoltenberg počas spoločnej tlačovej konferencie s Haavistom a Kaikkonenom.



Pripomenul, Fínsko a Švédsko požiadali vlani o členstvo v NATO spoločne a všetci spojenci na vlaňajšom summite v Madride súhlasili so zaslaním pozvánky pre Fínsko a Švédsko, aby sa pripojili k Aliancii.



"Najdôležitejšie je, aby sa Fínsko aj Švédsko stali členmi čo najskôr. Neznamená to, že presne v rovnakom čase," vyhlásil Stoltenberg. V tejto súvislosti dodal, že Aliancia budeme aj naďalej tvrdo pracovať v prospech švédskeho členstva, aby zabezpečila, že aj Švédsko sa v blízkej budúcnosti stane jej plnoprávnym členom.



Šéf Aliancie vyhlásil, že ak ruský prezident Vladimir Putin napadol Ukrajinu s cieľom mať v Európe menej NATO, "dosahuje presný opak", lebo v Európe bude po rozšírení o Fínsko a Švédsko viac NATO.



"Keď sa pripojí aj Fínsko, hranica NATO s Ruskom sa viac ako zdvojnásobí a predĺži sa o 1300 kilometrov," povedal Stoltenberg.



Podľa jeho slov sa Fínsko a Švédsko už teraz pravidelne zúčastňujú na stretnutiach predstaviteľov NATO a integrujú sa do civilných a vojenských štruktúr Aliancie.



Stoltenberg sa v pondelok v Bruseli zúčastnil aj na spoločnom zasadnutí ministrov zahraničných vecí a obrany EÚ, ktorého hlavnou témou bola ďalšia vojenská podpora pre Ukrajinu.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)