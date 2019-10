Stoltenberg privítal vytvorenie bezpečnostnej zóny na severe Sýrie

Brusel 25. októbra (TASR) - NATO naďalej podporuje politické riešenie situácie v Sýrii a bude pokračovať vo výcviku ozbrojených síl v Afganistane. Po skončení dvojdňových bruselských rokovaní ministrov obrany Severoatlantickej aliancie to uviedol jej šéf Jens Stoltenberg.



Členovia aliancie majú podľa neho na dianie v severovýchodnej Sýrii rôzne názory, zhodujú sa však na tom, že je tam potrebné zaistiť výrazné zníženie úrovne násilia.



"V tejto súvislosti vítam návrh nemeckej ministerky obrany na vytvorenie bezpečného pásma (v severnej Sýrii)," vyhlásil Stoltenberg. Z pohľadu NATO je podľa neho dôležité ochrániť "zisky", ktoré boli dosiahnuté v boji proti tzv. Islamskému štátu (IS).



Postoj Aliancie k Afganistanu sa podľa Stoltenberga nemení, lebo spojenci sú aj naďalej odhodlaní postkytovať výcvik a finančnú podporu afganským ozbrojeným silám, aby boli schopné zaistiť bezpečnosť v krajine.



Členské krajiny sa okrem toho dohodli aj na aktualizácii základných požiadaviek pre civilné telekomunikácie vrátane 5G sietí. Medzi tieto požiadavky patrí potreba dôkladného posúdenia súvisiacich rizík, čo zahŕňa identifikáciu počítačových hrozieb a vlastníckych vzťahov.



"Je to dôležité, pretože telekomunikácie novej generácie ovplyvnia všetky aspekty našej spoločnosti. Od dopravy, cez zdravotníctvo až po vzdelávanie. A rovnako aj naše vojenské operácie," skonštatoval šéf Aliancie.



Spojenci na schôdzke v Bruseli opäť potvrdili snahy o rovnomernejšie zdieľanie finančnej záťaže. Stoltenberg ocenil, že už piaty rok po sebe výdavky európskych členov NATO a Kanady na obranu rastú a že do konca roku 2020 by mal kumulatívny úhrn týchto nákladov dosiahnuť sumu 100 miliárd dolárov. Potvrdil tiež, že otázka rozpočtov na obranu bude jednou z hlavných tém decembrového summitu NATO v Londýne.



