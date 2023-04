Stoltenberg: Putin dosiahol inváziou presný opak toho, čo chcel

Brusel 4. apríla (TASR) - Utorkový vstup Fínska do NATO bude historická udalosť a je priamym dôsledkom invázie Ruska na Ukrajinu. Vyhlásil to generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg pred zasadnutím ministrov zahraničných vecí NATO v Bruseli. TASR o tom informuje podľa správy denníka The Guardian.



"(Ruský) prezident Putin deklaroval ako cieľ invázie na Ukrajinu obmedziť rozširovanie NATO... Dostáva presný opak... Dnes Fínsko a čoskoro tiež Švédsko sa stanú plnohodnotnými členmi Aliancie," povedal Stoltenberg.



Fínsko sa v utorok stane 31. členom NATO. Slávnostné vztyčovanie fínskej vlajky pred sídlom NATO v Bruseli sa uskutoční v utorok popoludní - v deň 74. výročia založenia tohto obranného zoskupenia.



Fínsko a Švédsko reagovali na ruskú inváziu na Ukrajinu a v máji 2022 spoločne požiadali o vstup do NATO. Podmienkou vstupu je, že ho musí odsúhlasiť všetkých 30 členských krajín. O vstupe Švédska ešte stále nerozhodli Turecko ani Maďarsko, a to napriek tomu, že vyjadrujú podporu ďalšiemu rozširovaniu NATO.