Stoltenberg: Rada NATO – Ukrajina sa zíde v piatok

Brusel 17. apríla (TASR) – Zasadnutie Rady NATO – Ukrajina, o ktoré požiadal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, sa uskutoční v piatok. Zelenskyj by mal rokovať s ministrami obrany členských krajín Aliancie, oznámil v stredu jej generálny tajomník Jens Stoltenberg. Zároveň vyzval členské štáty na maximálnu možnú podporu Ukrajiny aj v prípade, že pôjdu pod svoje vnútorné kapacity, informuje spravodajkyňa TASR.



Na rokovaní Rady NATO – Ukrajina bude podľa Stoltenberga prvoradou témou väčšia podpora Kyjeva. "Hlavnou témou bude protivzdušná obrana, ale aj munícia na základe českej iniciatívy. Budeme sa teda rozprávať o týchto dvoch témach – kedy sa munícia nakúpi a kedy sa dostane na Ukrajinu," spresnil obsah stretnutia šéf NATO.



Po stredajšom rokovaní s predsedami vlád ČR, Dánska a Holandska uviedol, že vojenskú pomoc Kyjevu považuje za prioritu. "NATO má nejaké svoje obranné plány a ciele, aké kapacity by každý člen mal mať. Je dôležité, aby všetci členovia tieto kapacity napĺňali. Ale ak jediný spôsob, ako podporiť Ukrajinu, je ísť pod tieto ciele, tak je to správne," vysvetlil.



"Dnes sme sa dohodli, že NATO by malo mať väčšiu rolu v koordinácii bezpečnosti a výcviku pre Ukrajinu. Dohodli sme sa aj, že je potrebné, aby Ukrajina mala predvídateľnú finančnú podporu v dlhodobom meradle a na tom budeme urgentne pracovať," dodal šéf NATO.



Český premiér Petr Fiala po rokovaní so Stoltenbergom zdôraznil, že je potrebné hľadať nové cesty pomoci. Zopakoval, že vďaka českej iniciatíve na nákup munície pre Ukrajinu sa už podarilo vyzbierať prostriedky na 500.000 kusov, z čoho 200.000 je už zmluvne zaistených a pri ďalších 300.000 tento proces prebieha. "Veríme, že prvé dodávky na Ukrajinu dorazia v júni," avizoval premiér.



Fiala prišiel do Bruselu priamo z pracovnej cesty v USA, kde sa stretol s prezidentom Joeom Bidenom a tiež viacerými kongresmanmi. "Jedným z mojich cieľov bolo okrem iného podporiť a získať viac pomoci pre Ukrajinu, a tým aj podporu pre európsku bezpečnosť. Po stretnutiach som mierne optimistický, že balíček pomoci... americkým zákonodarným procesom prejde," dodal.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)