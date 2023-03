Stoltenberg: Ruské sily by v najbližších dňoch mohli dobyť Bachmut

Štokholm 8. marca (TASR) - Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v stredu upozornil, že mesto Bachmut na východe Ukrajiny by v nasledujúcich dňoch po mesiacoch bojov mohli získať Rusi. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Nemôžeme vylúčiť, že Bachmut môže v nasledujúcich dňoch nakoniec padnúť," povedal Stoltenberg v rámci schôdzky ministrov obrany členských krajín EÚ v Štokholme.



Dodal, že Rusko nasadzuje do bojov o Bachmut čoraz viac jednotiek a to, čo armáde chýba v kvalite, sa snaží nahradiť kvantitou. Pripomenul tiež, že Moskva utrpela v bojoch o toto mesto veľké straty.



Šéf NATO zdôraznil, že prípadné dobytie Bachmutu by nutne neznamenalo akýsi zlomový bod vo vojne na Ukrajine. "Len to zdôrazňuje, že by sme nemali Rusko podceňovať. Musíme Ukrajine naďalej poskytovať podporu," povedal.



Boje o priemyselné mesto Bachmut v Doneckej oblasti sú najdlhšou bitkou počas viac ako ročnej ruskej invázie. Moskva by jeho dobytím získala prvú väčšiu korisť v nákladnej zimnej ofenzíve, konštatuje agentúra Reuters.



V Bachmute žilo pred vypuknutím vojny približne 80.000 ľudí. Ich súčasný počet v utorok ukrajinská vicepremiérka Iryna Vereščuková odhadla na menej ako 4000 civilistov vrátane 38 detí.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že dobytie Bachmutu by mohlo ruským jednotkám otvoriť cestu k ďalším mestám. Ešte v pondelok dal ozbrojeným silám Ukrajiny pokyn, aby našli jednotky na posilnenie obrany Bachmutu.



Zakladateľ ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin tvrdí, že jeho žoldnieri obsadili celú východnú časť Bachmutu.