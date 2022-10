Stoltenberg: Ruské útoky na civilné ciele sú znakom slabosti Moskvy

Brusel 11. októbra (TASR) - Spojenci zo Severoatlantickej aliancie zvýšia svoju podporu pre Ukrajinu, ktorá je vystavená ruskej agresii. Podľa spravodajcu TASR to uviedol generálny tajomník NATO Jens Stoltenbergv v utorok v bruselskom sídle Aliancie.



Stoltenberg počas tlačovej konferencie zameranej na nadchádzajúce dvojdňové rokovania ministrov obrany NATO (12. – 13. 10.) skonštatoval, že útokov na ukrajinskú infraštruktúru z posledných troch dní sa Rusko dopúšťa preto, aby vykompenzovalo straty na bojisku spôsobené jeho jednotkám.



Zároveň prisľúbil, že 30-členná Aliancia "zvýši a udrží" svoju podpor pre Kyjev.



"Myslím si, že to, čo sme videli včera, je vlastne znakom slabosti. Pretože realita je taká, že nie sú schopní napredovať na bojisku. Rusko na bojisku v skutočnosti prehráva," opísal situáciu Stoltenberg.



Podľa jeho slov má Ukrajina potrebnú "hybnú silu" vo vojne s Ruskom. Zopakoval, že spojenci budú stáť pri Ukrajine, kým to bude potrebné.



"Zatiaľ čo Rusko sa čoraz viac uchyľuje k hrozným a nevyberavým útokom na civilistov a kritickú infraštruktúru, prezident Putin na Ukrajine zlyháva," zdôraznil šéf Aliancie.



Uviedol súčasne, že NATO na budúci týždeň uskutoční každoročné cvičenie zamerané na jadrové odstrašovanie, pričom podľa jeho slov Aliancia pozorne sleduje ruský jadrový arzenál. "Nezaznamenali sme žiadne zmeny v postoji Ruska, ale zostávame ostražití," dodal Stoltenberg.



Ministri obrany členských krajín NATO sa počas rokovaní v Bruseli stretnú aj s členmi Kontaktnej skupiny pre obranu Ukrajiny. Na štvrtkové zasadnutie Severoatlantickej rady (NAC), najvyššieho politického orgánu NATO, pozvali aj ministrov obrany Fínska a Švédska, ktorých krajiny sa uchádzajú o členstvo v Aliancii, ako aj šéfa diplomacie EÚ Josepa Borrella.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)