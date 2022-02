Stoltenberg: Rusko narušilo mier na našom kontinente

Brusel 24. februára (TASR) - Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie (NATO) Jens Stoltenberg vo štvrtok uviedol, že Rusko rozpútalo vojnu na Ukrajine a narušilo tým mier na európskom kontinente. Informovali o tom agentúry AP a Reuters.



"Teraz máme v Európe vojnu v takom rozsahu, o ktorom sme si mysleli, že patrí do histórie," povedal na tlačovej konferencii Stoltenberg. Situáciu ďalej označil za "vážny moment pre bezpečnosť Európy" a povedal, že ruská invázia ohrozuje nespočetné množstvo nevinných životov.



"Ide o zámernú, chladnokrvnú a dlho plánovanú inváziu," dodal šéf NATO a v súvislosti s vojenskou agresiou Ruska oznámil, že na východné krídlo Aliancie bude vyslaných viac vojakov. Zároveň vyhlásil, že Aliancia uviedla vyše 100 bojových lietadiel do stavu pohotovosti, aby zabezpečili ochranu vzdušného priestoru členských štátov NATO.



Stoltenberg zároveň zdôraznil, že prípadný útok na jednu z členských krajín NATO by vyvolal ostrú reakciu Aliancie. Pobaltské krajiny a Poľsko už vyzvali na konzultácie na základe článku 4 Severoatlantickej zmluvy, v ktorom sa uvádza, že zmluvné strany budú spoločne konzultovať vždy, keď podľa názoru akejkoľvek z nich bude ohrozená územná celistvosť, politická nezávislosť alebo bezpečnosť.