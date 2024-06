Stoltenberg: Rusko nedokáže uskutočniť na bojisku veľký prielom

Brusel 27. júna (TASR) - Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg vo štvrtok vyhlásil, že ruské ozbrojené sily nedokážu dosiahnuť na bojisku na Ukrajine veľký prielom. Kyjev podľa neho svojimi údermi do tyla protivníka spôsobuje ruskej armáde veľké straty. TASR informuje na základe správy agentúry Reuters.



V rozhovore pre AFP Stoltenberg povedal, že ruské jednotky sa na jar síce pokúsili o ofenzívu, zatiaľ však dosiahli len čiastkové úspechy. "A nevidíme žiadne iné náznaky a nemáme dôvody domnievať sa, že Rusko má schopnosti a silu na to, aby urobilo veľký prielom," vyhlásil šéf NATO.



Rusko bude podľa neho napriek tomu zrejme pokračovať v tlaku na frontovej línii. "Sme však svedkami toho, že Ukrajinci sú schopní držať líniu," povedal Stoltenberg.



Rusko spustilo v máji v Charkovskej oblasti novú ofenzívu, pričom už zabralo značné územie. Pri svojich útokoch sa stále viac zameriava na mesto Charkov - druhé najväčšie mesto Ukrajiny.



Ukrajinská armáda má podľa vlastných vyjadrení dlhodobo nedostatok zbraní, ktorými by bola schopná odolávať ruským útokom. Dodávky zbraní sa o niečo zvýšili po tom, čo Washington v apríli schválil balík pomoci pre Ukrajinu vo výške 60 miliárd dolárov.