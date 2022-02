Stoltenberg: V Bielorusku je najviac ruských vojakov od studenej vojny

Americký prezident Joe Biden, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Brusel 3. februára (TASR) - Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie (NATO) Jens Stoltenberg vyjadril vo štvrtok znepokojenie nad tým, že Rusko pokračuje v rozmiestňovaní svojich vojsk v okolí Ukrajiny, ako aj nad tým, že Rusko v Bielorusku rozmiestnilo najviac vojakov a vojenskej techniky za posledných 30 rokov. TASR prevzala správu od agentúry AP.uviedol Stoltenberg.Podľa šéfa NATO je pravdepodobné, že počet ruských vojakov rozmiestnených v Bielorusku sa vyšplhá na 30.000, pričom sa ráta aj s podporou špeciálnych jednotiek, moderných stíhačiek, balistických striel krátkeho doletu typu Iskander či ruských systémov protivzdušnej obrany S-400.uviedol Stoltenberg.Generálny tajomník NATO zároveň vo štvrtok prijal stredajšie rozhodnutie amerického prezidenta Joea Bidena vyslať na základne do Poľska a Nemecka približne 2000 amerických vojakov a ďalších 1000 premiestniť z Nemecka do Rumunska.uviedol Stoltenberg.Ruský minister obrany Sergej Šojgu sa vo štvrtok nachádza v Minsku, kde dohliada na prípravy rozsiahleho spoločného rusko-bieloruského vojenského cvičenia, ktoré sa uskutoční medzi 10. a 20. februárom.Šojgu sa počas návštevy Bieloruska stretol aj s tamojším prezidentom Alexandrom Lukašenkom, podľa ktorého je cieľom týchto manévrovV rovnakom čase bieloruské ministerstvo obrany obvinilo Ukrajinu z toho, že jej drony narušili minulý mesiac bieloruský vzdušný priestor. Kyjev tieto obvinenia poprel, pričom obvinil Bielorusko z toho, že spolupracuje s Ruskom v snahe ešte viac zneistiť Ukrajinu.Napätie medzi Ruskom a Západom v súvislosti so situáciou na Ukrajine stúpa už niekoľko týždňov. Washington obviňuje Moskvu z toho, že pripravuje vojenskú inváziu na Ukrajinu. Rusko popiera tvrdenia, že plánuje inváziu, a naopak žiada od Západu bezpečnostné záruky.