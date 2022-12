Stoltenberg: Rusko sa snaží zmraziť vojnu a pokačovať na jar

Brusel 7. decembra (TASR) - Rusko sa bude počas zimy snažiť o zmrazenie vojny na Ukrajine, aby tak mohlo skonsolidovať sily k jarným útokom. V stredu to vyhlásil generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Stoltenberg na verejnom podujatí denníka Financial Times uviedol, že členské krajiny NATO pokračujú v "bezprecedentných" dodávkach zbraní a ďalšej podpore pre Ukrajinu, a to napriek obavám, že dôjde k vyčerpaniu zásob Západu.



"Rovnako dôležité ako dodávanie nových systémov je zabezpečiť, aby dodané systémy a zbrane boli skutočne funkčné a fungovali efektívne," povedal s tým, že si to vyžaduje dodávky množstva munície a náhradných dielcov.



Ukrajinské sily dosiahli v rámci protiofenzívy značné zisky na východe a juhu krajiny. Obsadili tiež Cherson po tom, čo sa z neho v novembri po ôsmich mesiacoch stiahli ruské jednotky. Jedny z najprudších bojov sa v súčasnosti sústreďujú okolo Bachmutu v Donbase. Toto mesto sa ruské sily pokúšajú dobyť už niekoľko mesiacov, približuje AFP.



Podľa Spojených štátov budú boje v nasledujúcich mesiacoch zrejme pokračovať v "zníženom tempe", keďže obe strany sa snažia preskupiť svoje sily.



Ohľadom údajných dronových útokov Ukrajiny na vojenské základne v Rusku Stoltenberg povedal, že o nich nemá žiadne ďalšie informácie. Washington predtým vyhlásil, že k takémuto druhu útokov Ukrajinu nenabádal a ani ju v tom nepodporil.



Generálny tajomník Aliancie okrem toho na na podujatí zdôraznil, že Rusko bombarduje civilnú infraštruktúru Ukrajiny, ktorá "má právo brániť sa pred týmito druhmi útokov".



Dodal, že podmienky na mierové riešenie konfliktu na Ukrajine nateraz neexistujú, pretože Rusko neprejavilo záujem o rokovania, ktoré by rešpektovali suverenitu a územnú celistvosť Ukrajiny.