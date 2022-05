Stoltenberg: S Erdoganom som hovoril o politike otvorených dverí NATO

Brusel 21. mája (TASR) - Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v sobotu oznámil, že s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom hovoril o význame "politiky otvorených dverí" NATO a o žiadosti Fínska a Švédska o členstvo v Aliancii. TASR o tom informuje na základe Stoltenbergovho vyjadrenia na sociálnej sieti.



"Zhodujeme sa, že je potrebné brať do úvahy obavy o bezpečnosť všetkých spojencov a rozhovory musia pokračovať s cieľom nájsť riešenie," napísal Stoltenberg na Twitteri.



Fínsko a Švédsko v stredu (18. mája) oficiálne podali svoje žiadosti o členstvo v Severoatlantickej aliancii. Toto rozhodnutie bolo motivované obavami o bezpečnosť, ktoré vyvolala ruská vojenská invázia na Ukrajinu. Po jej začiatku sa totiž verejná mienka v oboch severských krajinách do značnej miery zmenila a veľká časť ich obyvateľov sa priklonila ku vstupu do Aliancie.



Politika otvorených dverí NATO vychádza z článku 10 Severoatlantickej zmluvy, píše sa v dokumente dostupnom na oficiálnej webovej stránke NATO. "Zmluvné strany môžu na základe jednomyseľného súhlasu vyzvať ktorýkoľvek iný európsky štát, ktorý je schopný napomáhať rozvoj zásad tejto zmluvy a prispieť k bezpečnosti v severoatlantickej oblasti, aby pristúpil k tejto zmluve," uvádza sa v texte zmluvy.



Severoatlantickú zmluvu (alebo tiež Washingtonskú zmluvu) podpísali 4. apríla 1949 vo Washingtone zakladajúce krajiny NATO - Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Holandsko, Island, Kanada, Luxembursko, Nórsko, Spojené kráľovstvo, USA, Portugalsko a Taliansko.