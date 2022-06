Stoltenberg hovoril s Marinovou o NATO a požiadavkách Turecka

Brusel 4. mája (TASR) - Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v piatok s fínskou premiérkou Sannou Marinovou hovoril o "potrebe reagovať na obavy Turecka a posunúť sa vpred" so žiadosťami Fínska a Švédska o členstvo v Severoatlantickej aliancii. TASR správu prevzala v sobotu od agentúry AP.



Stoltenberg v piatok navštívil Washington, kde absolvoval aj stretnutie s Marinovou, pripomína AP. Predtým prostredníctvom telefónu hovoril s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom. Ten generálnemu tajomníkovi povedal, že bezpečnostné obavy Turecka zo vstupu Fínska a Švédska do Severoatlantickej aliancie sú založené na legitímnych dôvodoch.



Stoltenberg neskôr na Twitteri tento telefonát označil za "konštruktívny".



Fínsko a Švédsko v máji pre obavy, ktoré vyvolala ruská invázia na Ukrajinu, oficiálne požiadali o vstup do NATO. Začiatok prístupových rokovaní však zablokovalo Turecko. Ankara tvrdí, že poskytujú útočisko členom zakázanej Strany kurdských pracujúcich (PKK).



Delegácie oboch severských krajín navštívili 25. mája Ankaru. Hovorca tureckého prezidenta po rozhovoroch uviedol, že Turecko zaznamenalo pozitívny postoj k uvoľneniu tzv. zbrojného embarga, ktoré Fínsko a Švédsko zaviedli v roku 2019.