Stoltenberg sa obáva, že Rusko pomôže KĽDR s jej raketovým programom

Washington 18. júna (TASR) - Severoatlantická aliancia (NATO) má obavy, že Rusko môže pomôcť Severnej Kórei pri vývoji raketových a jadrových programov. Uviedol to v utorok generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg pred prvou návštevou ruského prezidenta Vladimira Putina v KĽDR za uplynulých 24 rokov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Samozrejme, že nás znepokojuje aj potenciálna podpora, ktorú Rusko poskytuje Severnej Kórei, pokiaľ ide o podporu ich raketových a jadrových programov," povedal na tlačovej konferencii s americkým ministrom zahraničných vecí Antonym Blinkenom.



Šéf americkej diplomacie uviedol, že Putinova návšteva v KĽDR je prejavom jeho "zúfalstva" posilniť vzťahy s krajinami, ktoré môžu podporiť ruskú vojnu na Ukrajine. Spojené štáty tvrdia, že Severná Kórea už poskytla Rusku "desiatky balistických rakiet a viac ako 11.000 kontajnerov s muníciou".



Námestník amerického ministra zahraničných vecí Kurt Campbell minulý týždeň povedal, že Washington znepokojuje, čo Rusko poskytne KĽDR ako protihodnotu za zbrane, ktoré Pchjongjang dodal Moskve. "Silnú menu? Sú to energie? Sú to spôsobilosti, ktoré im umožnia rozvíjať ich jadrové alebo raketové programy? To nevieme. Ale sme tým znepokojení a pozorne to sledujeme," uviedol.



Putin v utorok pred príchodom do KĽDR prisľúbil prehĺbenie obchodných a bezpečnostných väzieb so Severnou Kóreou.