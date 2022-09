Stoltenberg sa stretol s Blinkenom, ocenil americkú podporu Kyjevu

Brusel 9. septembra (TASR) - Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg privítal v piatok amerického ministra zahraničných vecí Antonyho Blinkena v bruselskej centrále NATO na zasadnutí Severoatlantickej rady (NAC) venovanom ruskej vojenskej agresii voči Ukrajine.



Stoltenberg pri tejto príležitosti ocenil bezprecedentnú vojenskú, finančnú a humanitárnu pomoc spojencov z NATO s cieľom pomôcť Ukrajine brániť sa proti agresorovi. Informuje o tom spravodajca TASR.



"Spojené štáty sú vedúcou silou. Vítam ďalšie miliardy dolárov, ktoré boli ohlásené tento týždeň," uviedol šéf Aliancie s odkazom na príspevky USA do tohto spoločného úsilia.



Pripomenul, že vo štvrtok sa zúčastnil na zasadnutí kontaktnej skupine pre obranu Ukrajiny pod vedením USA na vojenskej základni v Ramsteine v Nemecku. "Všetci sme sa zhodli na tom, že je dôležité zvýšiť a udržiavať našu vojenskú podporu, aby Ukrajina ako nezávislý a suverénny štát zvíťazila," uviedol Stoltenberg v správe pre médiá .



V júni na summite v Madride sa lídri NATO dohodli na posilnenom balíku pomoci pre Ukrajinu. Stoltenberg v piatok zopakoval, že Aliancia bude Ukrajinu dlhodobo podporovať.



Podľa jeho slov vojna na Ukrajine vstupuje do kritickej fázy a v nasledujúcich mesiacoch bude jednota a solidarita spojencov z NATO podrobená skúške. A to aj kvôli tlakom spôsobeným dodávkami energií a prudko rastúcimi životnými nákladmi spôsobenými ruskou vojnou.



"Cena, ktorú my platíme, sa meria v peniazoch, zatiaľ čo cena, ktorú platia Ukrajinci, sa meria v životoch. Ide o stratené životy, každý deň. A my všetci zaplatíme oveľa vyššiu cenu, ak Rusko a iné autoritárske režimy uvidia, že ich agresia je odmenená. Ak Rusko prestane bojovať, bude mier. Ak Ukrajina prestane bojovať, prestane existovať ako nezávislý národ. Takže musíme si zachovať svoj kurz, v záujme Ukrajiny aj v našom záujme," opísal situáciu šéf Aliancie.



Stoltenberg zároveň upozornil, že vlajky všetkých 30 spojencov NATO v sídle Aliancie sú stiahnuté na pol žrde na počesť zosnulej kráľovnej Alžbety II.



"Kráľovná bola silným podporovateľom transatlantickej aliancie, našich ozbrojených síl a našich hodnôt. Poznala sa a spolupracovala so všetkými generálnymi tajomníkmi NATO od jeho založenia. Navštívila veliteľstvo NATO a hostila lídrov NATO v Buckinghamskom paláci," uviedol Stoltenberg a vyjadril úprimnú sústrasť novému britskému panovníkovi Karolovi III., kráľovskej rodine a ľudu Spojeného kráľovstva a Kanade, ktoré sú členmi NATO.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)