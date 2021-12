Stoltenberg sa uchádza o pozíciu guvernéra nórskej centrálnej banky

Oslo 14. decembra (TASR) - Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie (NATO) Jens Stoltenberg je medzi uchádzačmi o post guvernéra nórskej centrálnej banky (Norges Bank). V utorok to oznámilo nórskej ministerstvo financií, informovala agentúra Reuters.



Stoltenberg i ďalšia nádejná kandidátka – zástupkyňa guvernéra Norges Bank Ida Woldenová Bacheová – uviedli, že sa uchádzajú o toto miesto po výzve nórskeho rezortu financií.



"Ministerstvo financií ma kontaktovalo v novembri a spýtalo sa ma, či by som nezvážil kandidatúru na túto pozíciu. Ja som tak urobil a je to práca, pre ktorú som veľmi motivovaný," uviedol Stoltenberg pre nórsku agentúru NTB.



Pozícia guvernéra nórskej centrálnej banky sa uvoľní 1. marca po tom, ako súčasný guvernér Öeystein Olsen odíde koncom februára do dôchodku. Stoltenbergovi však končí funkčné obdobie šéfa NATO až v septembri 2022.



Stoltenberg je vyštudovaný ekonóm. V rokoch 2000 - 2001 a 2005 - 2013 bol nórskym premiérom a pôsobil tiež vo funkcii ministra financií.



Woldenová Bacheová pôsobí vo funkcii zástupkyne guvernéra Norges Bank od apríla 2020 a spomedzi 22 uchádzačov o pozíciu guvernéra centrálnej banky je jedinou ženou.



Okrem Stoltenberga a Bacheovej sa o túto pozíciu uchádza aj niekoľko študentov, dôchodcov, ako aj šofér autobusu, či pekár, čo je v Nórsku bežné, píše Reuters.



Úspešný kandidát bude mať na starosti stanovovanie úrokových sadzieb, ako aj dohľad nad nórskym štátnym investičným fondom, ktorý je najväčším fondom na svete s majetkom približne 1,4 bilióna dolárov.