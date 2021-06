Stoltenberg sa vyslovil za plné zavedenie sankcií proti Bielorusku

Brusel 2. júna (TASR) - Severoatlantická aliancia si želá, aby boli už plne do praxe zavedené sankcie uvalené na Bielorusko za vynútené pristátie lietadla spoločnosti Ryanair a následné zadržanie novinára kritického voči vládnemu režimu Alexandra Lukašenka. Uviedol v stredu generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg, ktorého citovala tlačová agentúra Reuters.



Šéf NATO počas spoločnej tlačovej besedy s britským premiérom Borisom Johnsonom v Londýne upozornil, že niektoré členské štáty zvažujú aj prijatie ďalších sankcií proti bieloruskému režimu. Stoltenberg viedol v utorok formou videokonferencie rokovania ministrov obrany 30-člennej Aliancie.



"Myslím si, že v súčasnosti je najdôležitejšie to, aby sme zabezpečili, že sankcie, ktoré už boli dohodnuté, sa budú naplno implementovať," uviedol Stoltenberg. Dodal, že NATO si želá nezávislé vyšetrovanie tohto "absolútne neprijateľného" incidentu.



Bieloruské úrady prinútili 23. mája pod falošnou hrozbou teroristického útoku lietadlo spoločnosti Ryanair smerujúce z Atén do Vilniusu, aby zmenilo kurz a pristálo v Minsku. Po vynútenom pristátí boli dvaja cestujúci - bieloruský disidentský novinár Raman Pratasevič a jeho priateľka Sofia Sapegová - zadržaní a uväznení.



Európska únia, do ktorej patrí 22 z členských štátov NATO, sa v reakcii na tento incident rozhodla zavrieť svoj vzdušný priestor a letiská pre lietadlá z Bieloruska a odporučila európskym spoločnostiam, aby sa vyhýbali vzdušnému priestoru Bieloruska.



Európski lídri sa okrem toho na summite EÚ dohodli na príprave nových ekonomických sankcií s cieľom finančne zasiahnuť Lukašenkov vládny režim. Nové kolo sankcií bude zverejnené počas stretnutia ministrov zahraničných vecí EÚ 21. júna v Luxemburgu.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)