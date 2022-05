Stoltenberg si pripomenie výročie vstupu Španielska do NATO

Brusel 27. mája (TASR) - Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg navštívi v dňoch 29. – 30. mája Španielsko, kde si pripomenie 40. výročie vstupu tejto krajiny do Severoatlantickej aliancie. TASR správu prevzala v piatok z oficiálnej tlačovej správy NATO.



Stoltenberg sa zúčastní na oslavách výročia vstupu 30. mája v priestoroch madridskej opery Teatro Real. Zúčastní sa na nich i španielsky kráľ Filip VI. a bývalí generálni tajomníci NATO, píše sa v tlačovej správe.



Španielsko vstúpilo do NATO 30. mája 1982. Do tejto aliancie prispieva v oblasti viacerých vojenských spôsobilostí, uvádza na svojej oficiálnej webovej stránke španielske ministerstvo zahraničných vecí.