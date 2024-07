Stoltenberg: Spojenci prijmú rozhodnutia o bezpečnosti i Ukrajine

Washington 10. júla (TASR) - Lídri členských krajín NATO na summite vo Washingtone prijmú rozhodnutia o obrane a zastrašovacích postupoch, o ďalšej podpore Ukrajiny i spolupráci s krajinami najmä v oblasti Ázie a Tichomoria. Uviedol to generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg pred začiatkom stredajšieho programu tejto schôdzky, informuje TASR.



"V spojitosti s Ukrajinou očakávam, že spojenci sa dohodnú na rozsiahlom balíku, ktorý bude pozostávať z piatich prvkov," povedal.



Je medzi nimi misia nazvaná Bezpečnostná pomoc a výcvik NATO pre Ukrajinu (NSATU), dlhodobý prísľub na nepretržitú podporu Ukrajiny, ohlásenie nových balíkov bezprostrednej vojenskej pomoci tejto krajine vrátane protivzdušnej obrany, bezpečnostné dohody medzi Kyjevom a členskými krajinami NATO a zaistenie plnej vzájomnej súčinnosti medzi ozbrojenými silami Ukrajiny a krajinami NATO vrátane nového výcvikového strediska v Poľsku.



"Tieto prvky predstavujú pevný most k členstvu Ukrajiny v NATO," povedal Stoltenberg. Tiež vyjadril presvedčenie, že Ukrajina sa stane členskou krajinou tejto aliancie.



Zdôraznil, že NATO má 500.000 vojakov v stave vysokej pripravenosti a pripomenul i nové obranné systémy balistických rakiet v Poľsku.



Spojenci sa v roku 2014 zaviazali, že budú na obranu vynakladať aspoň dve percentá svojho hrubého domáceho produktu. Vtedy to spĺňali traja z nich. "Tento rok 23 spojencov minie dve percentá alebo viac hrubého domáceho produktu na obranu. Predstavuje to veľký rozdiel a potvrdzuje, že spojenci pristupujú k obrane vážne," povedal šéf NATO.



Vojna na Ukrajine podľa neho potvrdzuje, "ako je naša bezpečnosť prepojená", pretože vojnu na Ukrajine umožňujú viesť najmä krajiny ako Irán, Severná Kórea a Čína.



Generálny tajomník NATO takisto vyjadril očakávanie, že USA zostanú pevným a verným spojencom v rámci NATO bez ohľadu na výsledok novembrových amerických prezidentských volieb.



Americký prezident Joe Biden v utorok na otváracom ceremoniáli summitu NATO vo Washingtone ohlásil, že Spojené štáty a viacero ďalších krajín NATO pošlú Ukrajine v nadchádzajúcich mesiacoch desiatky systémov protivzdušnej obrany vrátane najmenej štyroch systémov Patriot.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa vzápätí spojencom poďakoval za ich "silnú deklaráciu podpory ukrajinskej protivzdušnej obrany a ochranu obyvateľov, miest a kritickej infraštruktúry".



"Nepozorujeme žiadnu bezprostrednú vojenskú hrozbu voči žiadnemu spojencovi v NATO, Rusko je v súčasnosti naplno zaneprázdnené svojou vojnou voči Ukrajine," povedal v stredu Stoltenberg.