Šéf NATO: Spojenci sa dohodli, že pokročia v plánovaní pomoci Ukrajine

Brusel 3. apríla (TASR) - Ministri zahraničných vecí členských krajín NATO sa dohodli na plánovaní väčšej úlohy Aliancie pri koordinácii pomoci Ukrajine, uviedol v stredu generálny tajomník Aliancie Jens Stoltenberg. TASR o tom informuje na základe správy denníka The Guardian.



"Dnes sa spojenci dohodli, že pokročia v plánovaní väčšej úlohy NATO pri koordinácii bezpečnostnej pomoci a výcviku. Podrobnosti sa budú formovať v nasledujúcich týždňoch," uviedol Stoltenberg po rokovaniach ministrov NATO v Bruseli.



Stoltenberg odmietol zachádzať do podrobností týkajúcich sa návrhu a povedal, že o ňom diskutoval s ukrajinskými predstaviteľmi. Uviedol tiež, že existujú rôzne spôsoby, ako zabezpečiť, aby bola podpora menej závislá od dobrovoľných krátkodobých ponúk.



"Diskutujeme o tom s Ukrajinou, pretože je to vlastne niečo, čo by sme mali robiť spoločne," povedal generálny tajomník NATO a poznamenal, že žiadne rozhodnutia v stredu ešte neboli prijaté.



"Ukrajincom nedochádza odvaha, ale munícia. Teraz sa musíme vzchopiť, aby sme zabezpečili, že našu podporu vybudujeme tak, aby vydržala," povedal novinárom Stoltenberg.



Ministri zahraničných vecí členských krajín NATO budú v programe schôdze pokračovať vo štvrtok. Rokovania sa týkajú návrhu fondu vo výške 100 miliárd eur, ktorý by mal Ukrajine poskytnúť podporu počas najbližších piatich rokov. Záverečné rozhodnutie sa má prijať na júlovom summite NATO vo Washingtone.



Zasadnutie v Bruseli sa koná pri príležitosti 75. výročia podpísania Severoatlantickej zmluvy, ktorou 4. apríla 1949 vzniklo NATO.