Stoltenberg: Spojenci z NATO opustia Afganistan spoločne

Brusel 8. októbra (TASR) - Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg vo štvrtok zdôraznil, že členské štáty Aliancie sa rozhodnú spoločne, kedy opustia Afganistan. Vyjadril sa tak po tom, čo americký prezident Donald Trump prisľúbil, že americkí vojaci odídu z Afganistanu do Vianoc, informovala agentúra AFP.



"Rozhodli sme sa ísť do Afganistanu spoločne, rozhodnutia o budúcich zmenách spravíme tiež spoločne, a keď nadíde správny čas, spoločne aj odídeme," vyhlásil Stoltenberg.



Afganské militantné hnutie Taliban vo štvrtok privítalo tvít prezidenta Spojených štátov, v ktorom uisťoval, že posledný americký vojak opustí Afganistan do Vianoc, píše agentúra AP. Podľa hovorcu Talibanu ide o pozitívny krok pre implementáciu mierovej dohody medzi USA a Talibanom.



Ak by skutočne došlo k stiahnutiu amerických vojsk do uvedeného termínu, stalo by sa tak mesiace predtým, ako to bolo naplánované, poznamenala AP s tým, že Trump na sociálnej sieti nespomenul predchádzajúci sľub Talibanu bojovať proti teroristickým skupinám, čo bolo podmienkou na stiahnutie vojsk z krajiny.



Vo februári Spojené štáty podpísali s Talibanom mierovú dohodu zameranú na ukončenie najdlhšej vojny v dejinách USA. Na základe tejto dohody by mali Afganistan opustiť všetci zahraniční vojaci, a to do 18 mesiacov výmenou za bezpečnostné záruky Talibanu.