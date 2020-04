Stoltenberg: Spojenci z NATO si navzájom pomáhajú počas pandémie

Brusel 14. apríla (TASR) - Pandémia nového typu koronavírusu ovplyvňuje všetkých členov Severoatlantickej aliancie. NATO sa snaží byť počas tejto krízy nápomocné a zároveň zabezpečiť svoju obrannú funkciu. Uviedol v utorok generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg a spresnil, že stredajšia videokonferencia ministrov obrany z 30 členských krajín bude mať iba jednu hlavnú tému - boj proti COVID-19.



Stoltenberg pripomenul, že hoci šírenie pandémie sa v niektorých krajinách spomaľuje, choroba si aj naďalej vyžaduje obrovskú daň na životoch ľudí. Ocenil v tejto súvislosti hrdinské nasadenie zdravotníckych pracovníkov a všetkých ostatných, ktorí "bojujú v prvej línii" proti tejto nákaze. Šéf Aliancie spresnil, že ministri obrany preskúmajú opatrenia, ktoré NATO a jeho spojenci podnikajú, a rozhodnú o ďalších potrebných krokoch. Upozornil, že NATO pomáha už od vypuknutia súčasnej krízy - pomáha pri preventívnych opatreniach, poskytuje pomoc spojencom v boji proti koronavírusu a zároveň zabezpečuje pokračovanie prebiehajúcich operácií Aliancie.



Ministri zahraničných vecí pred dvoma týždňami požiadali najvyššieho vojenského veliteľa NATO, amerického generála Toda Woltersa, aby vytvoril pracovnú skupinu na zvýšenie a urýchlenie vojenskej podpory spojencov v reakcii na pandémiu.



Stoltenberg dodal, že spojenci NATO spolupracujú na zaistení leteckej dopravy kritických dodávok zdravotníckeho materiálu z celého sveta. Stovky ton lekárskeho vybavenia už boli dodané a darované. Spojenci zdieľajú aj svoje lekárske odborné znalosti a zvyšujú kapacitu nemocníc.



"Dovoľte mi uviesť niekoľko príkladov z posledných niekoľkých dní," uviedol Stoltenberg a pripomenul, že Česká republika, Maďarsko, Holandsko, Nórsko, Slovinsko, Turecko a Spojené štáty poskytli lekársku a finančnú podporu najnovšiemu spojencovi Severnému Macedónsku.



Stredisko NATO pre reakciu na katastrofy uľahčilo dodávku ventilátorov a poľnej nemocnice z Dánska do Talianska, Nemecko dodalo ventilátory do Španielska. Luxembursko darovalo ochranné vybavenie Španielsku a Turecko poskytlo zdravotnícke potreby spojencom a partnerom na Balkáne po tom, ako podobné dodávky poslalo do Talianska a Španielska.



Prvýkrát sa v tejto súvislosti použil aj jedinečný volací znak NATO na uľahčenie poskytovania leteckej pomoci z Turecka do Spojeného kráľovstva. Spojenecká strategická letecká preprava zaistila spojencom dôležité dodávky, z ktorých malo prospech Bulharsko, Litva, Poľsko a Rumunsko.



"Pracujeme aj na inovatívnych riešeniach vrátane výroby respirátorov prostredníctvom 3D-tlače. Spojenecké ozbrojené sily poskytujú zásadnú podporu civilným zložkám v našich krajinách vrátane logistiky a plánovania, sprístupnenia poľných nemocníc a nemocničných lodí, prepravy pacientov, repatriácie občanov zo zahraničia či dezinfekcie verejných priestranstiev a hraničných priechodov," opísal situáciu Stoltenberg.



Šéf Aliancie však zároveň zdôraznil, že hlavnou úlohou NATO zostáva zachovať bezpečnosť takmer jednej miliardy občanov tohto zoskupenia.



"Musíme naďalej pracovať na tom, aby sa táto zdravotná kríza nestala aj bezpečnostnou krízou. A že budeme lepšie pripravení, keď príde ďalšia podobná kríza," odkázal Stoltenberg.



Dodal, že v stredu sa ministri obrany sústredia aj na to, ako počas pandémie zachovať úlohy aliancie NATO, ktorými sú odstrašenie a odradenie, a udržať v chode prebiehajúce misie a operácie, či už ide o mnohonárodné bojové skupiny vo východnej Európe, operácie na ochranu vzdušného priestoru spojencov či nasadenie na mori a misie v Afganistane a Kosove.



Stoltenberg upozornil, že ministri obrany preberú aj boj proti dezinformáciám, lebo sú dôkazy, že rôzne štátne a neštátne subjekty sa snažia využiť pandémiu na šírenie falošných a škodlivých správ, "ktoré sa snažia nás rozdeliť". "Spojenci musia úzko spolupracovať pri identifikácii, monitorovaní a odhalení tohto úsilia," odkázal šéf Aliancie.



