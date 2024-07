Stoltenberg: Summit NATO bude hlavne o podpore spojencov pre Ukrajinu

Brusel 5. júla (TASR) — Lídri členských krajín NATO sa budú presadzovať aktívnejšiu úlohu Severoatlantickej aliancie pri koordinácii medzinárodnej pomoci a vojenského výcviku pre Ukrajinu, avšak bez toho, aby na budúci týždeň na summite vo Washingtone stanovili konečný termín vstupu Ukrajiny do tejto organizácie. Uviedol v piatok na tlačovej konferencii generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg, informuje spravodajca TASR.



Stoltenberg zdôraznil, že podpora Ukrajiny bude jednou z hlavných tém summitu, ktorý sa uskutoční 9. - 11. júla pri príležitosti 75. výročia podpísania Washingtonskej zmluvy, zakladajúceho aktu Aliancie.



Spojenci sa na júnovom stretnutí na úrovni ministrov obrany v Bruseli dohodli, že Aliancia prevezme vedúcu úlohu v koordinácii medzinárodnej vojenskej pomoci Ukrajine na obranu pred ruskou inváziou, ako aj pri výcviku ukrajinských vojakov.



Lídri musia tento plán schváliť. Spočíva v tom, že NATO prevezme kontrolu nad americkými zariadeniami vo Wiesbadene (Nemecko) a logistickými uzlami na východnom krídle Aliancie, a to pod velením šéfa Veliteľstva spojeneckých síl pre operácie v Európe (SACEUR), amerického generála Christophera Cavoliho.



Stoltenberg spresnil, že Aliancia bude dohliadať na výcvik ukrajinských vojakov vo výcvikových zariadeniach spojeneckých krajín, podporovať Ukrajinu plánovaním a koordináciou finančných príspevkov, riadiť presuny a opravy techniky a podporovať dlhodobý rozvoj ozbrojených síl Ukrajiny.



Myšlienkou podľa neho nie je nahradiť Spojené štáty vo vedení kontaktnej skupiny pre Ukrajinu zloženej so zástupcov viac ako 50 krajín, ktorá zabezpečuje vojenskú pomoc Kyjevu, ale skôr prevziať zodpovednosť za vykonávanie a organizáciu tejto pomoci.



Tento krok Aliancie sa považuje za spôsob, ako zabezpečiť, aby spojenci pomáhali Kyjevu bez ohľadu na to, kto zvíťazí v nadchádzajúcich prezidentských voľbách v USA.



Stoltenberg potvrdil, že NATO v roku 2025 poskytne Ukrajine vojenskú pomoc v hodnote 40 miliárd eur. Zopakoval tiež, že Ukrajine treba urýchlene poskytnúť systémy protilietadlovej obrany a muníciu.



Šéf Aliancie naznačil, že sa neočakáva, že závery washingtonského summitu budú obsahovať dátum vstupu Ukrajiny do NATO, ale spojenci by mali jasne potvrdiť záväzok z roku 2008, že Ukrajina sa určite stane členom NATO, pričom Washington presadzuje zaradenie zmienky, že kandidatúra Ukrajiny je "nezvratná".



"Pevne dúfam, že Ukrajina bude členom Aliancie," odpovedal Stoltenberg na otázku o možnom rozšírení NATO v nasledujúcich desiatich rokoch.



Vo vyhlásení lídrov NATO z vlaňajšieho summitu vo Vilniuse sa spresňuje, že pozvánka Kyjevu bude zaslaná, keď sa spojenci "dohodnú a budú splnené potrebné podmienky".



Stoltenberg na margo piatkovej návštevy maďarského premiéra Viktora Orbána v Moskve povedal, že tam nezastupoval NATO, ale iba svoju krajinu. Potvrdil tiež, že Orbán vopred informoval Alianciu o pláne stretnúť sa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a pripomenul, že Maďarsko v minulosti podporilo viacero vyhlásení odsudzujúcich inváziu ruských síl na Ukrajinu.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)