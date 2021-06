Stoltenberg: Summit NATO má vyslať signál transatlantickej jednoty

Washington 8. júna (TASR) - Summit NATO, ktorý sa uskutoční 14. júna v Bruseli, vyšle silný signál o transatlantickej jednote. Po pondelkovom stretnutí s americkým prezidentom Joeom Bidenom v Bielom dome to vyhlásil generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. Informovala o tom v noci na utorok agentúra DPA.



"Tento summit bude silnou demonštráciou transatlantickej jednoty Európy a Severnej Ameriky, keďže spolu sme v tomto nepredvídateľnejšom svete silnejší a viac v bezpečí," povedal Stoltenberg.



V súvislosti s rôznymi výzvami a hrozbami, na ktoré sa treba pripraviť, Stoltenberg poukázal na Rusko a jeho rastúcu agresiu voči svojim susedom, ako aj na Čínu a jej investície do nového vojenského potenciálu.



Biden sa zúčastní na spomínanom summite NATO v rámci svojej prvej zahraničnej cesty.



Stoltenberga teší, že Bidena privíta v Bruseli: "Silné NATO je prospešné pre Európu, ale je prospešné aj pre Spojené štáty, žiadna iná svetová mocnosť nemá toľko priateľov a spojencov ako USA majú v NATO."



Hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiová povedala, že Biden počas stretnutia "vyjadril pevné odhodlanie úzko spolupracovať so spojencami s cieľom nadviazať na sedem desaťročí úspechu NATO pri zaisťovaní transatlantickej bezpečnosti a ochrany demokratických hodnôt".



Za bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa došlo k zhoršeniu vzťahov medzi USA a niektorými spojencami, pripomína DPA.



Stoltenberg sa v pondelok stretol aj s ministrom obrany USA Lloydom Austinom. Témou diskusie bol aj Afganistan, kde už niečo vyše mesiaca prebieha oficiálne stiahnutie zahraničných vojakov.