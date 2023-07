Stoltenberg: Summit NATO ponúkne trojbodový balík priblíženia Ukrajiny

Brusel 7. júla (TASR) - Najvyšší predstavitelia krajín Severoatlantickej aliancie na budúcotýždňovom summite vo Vilniuse vyšlú jasný odkaz: NATO je jednotné a ruská agresia sa nevypláca. Uviedol to v piatok generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg pri predstavení cieľov summitu v litovskej metropole. Informuje o tom spravodajca TASR.



Stoltenberg z bruselského sídla Aliancie zdôraznil, že očakáva, že lídri spojeneckých krajín sa na summite dohodnú na balíku s troma prvkami, aby sa Ukrajina priblížila k NATO.



Podľa jeho slov by mal tento balík zahŕňať viacročný program pomoci na zabezpečenie vzájomnej súčinnosti ozbrojených síl Ukrajiny a NATO; vyššiu úroveň politických vzťahov, čo znamená prítomnosť ukrajinského prezidenta na ustanovujúcom zasadnutí novej Rady NATO – Ukrajina. Spojenci tiež opätovne potvrdia prísľub, že Ukrajina sa stane členom NATO.



Šéf NATO upozornil, že spojenci na summite podniknú významné kroky aj na posilnenie odstrašovania a obrany prijatím troch nových regionálnych obranných plánov na boj proti dvom hlavným hrozbám pre NATO, ktorými sú Rusko a terorizmus.



Regionálne obranné plány budú podporené prítomnosťou približne 300.000 vojakov NATO v stave najvyššej bojovej pripravenosti, vrátane značnej leteckej a námornej bojovej sily.



Od spojencov sa tie očakáva, že odobria ambicióznejší záväzok investovať do obrany minimálne dve percentá hrubého domáceho produktu ročne.



Stoltenberg privítal, že nové odhady výdavkov členských NATO na obranu, ktoré boli zverejnené v piatok, ukazujú nárast o 8,3 percenta pre európskych spojencov a Kanadu v roku 2023.



"Ide o najväčší nárast za posledné desaťročia a deviaty po sebe idúci rok zvyšovania výdavkov na obranu," opísal situáciu šéf Aliancie.



Na summite NATO vo Vilniuse sa zúčastnia aj najvyšší lídri Austrálie, Nového Zélandu, Japonska a Južnej Kórey a Európskej únie.