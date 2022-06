Stoltenberg: Švédsko pokročilo pri plnení požiadaviek Turecka

Štokholm 13. júna (TASR) - Švédsko podniklo dôležité kroky k splneniu turecký požiadaviek, ktorými Ankara podmieňuje schválenie švédskej žiadosti o členstvo v Severoatlantickej aliancii. Počas návštevy Švédska to v pondelok uviedol generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



"Oceňujem, že Švédsko už začalo meniť svoju protiteroristickú legislatívu a že zabezpečí, aby právny rámec pre vývoz zbraní odrážal štatút členského štátu NATO s novými záväzkami voči spojencom," uviedol Stoltenberg na tlačovej konferencii po boku švédskej premiérky Magdaleny Anderssonovej.



Podľa jeho slov ide o dva dôležité kroky na vyriešenie obáv, ktoré má Turecko v súvislosti so vstupom Švédska do NATO.



Anderssonová povedala, že Švédsko už upravilo svoju protiteroristickú legislatívu a pracuje na jej ďalšom sprísňovaní. "Od 1. júla budeme mať ešte prísnejšiu legislatívu v oblasti boja proti terorizmu. Chceme, aby nevznikali žiadne otázky o tom, ako Švédsko vníma terorizmus a sme ochotní prispieť k boju proti terorizmu," uviedla švédska premiérka.



Šéf NATO, ktorý v nedeľu absolvoval návštevu Helsínk, zopakoval, že jeho cieľom je, aby sa Švédsko a Fínsko pridali k Aliancii čo najskôr. Dodal, že je podľa neho nepredstaviteľné, aby členské štáty NATO neprišli brániť Švédsko v prípade napadnutia inou krajinou.



"Z bezpečnostnej perspektívy je Švédsko v súčasnosti lepším miestom, akým bolo pred podaním žiadosti (o členstvo v NATO)," citovala Stoltenberga agentúra AFP. Zdôraznil, že členské štáty Severoatlantickej aliancie, najmä USA a Británia, už poskytli Švédsku bezpečnostné záruky.



Helsinki a Štokholm v máji oficiálne požiadali o vstup do Severoatlantickej aliancie. Začiatok prístupových rokovaní týchto severských krajín však zablokovalo Turecko.



Ankara tvrdí, že poskytujú útočisko členom zakázanej Strany kurdských pracujúcich (PKK) a tiež stúpencom exilového moslimského duchovného Fethullaha Gülena, ktorý podľa Ankary stojí za neúspešným pokusom o prevrat v Turecku v roku 2016.