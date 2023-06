Švédsko si splnilo svoje záväzky pre vstup do NATO, tvrdí Stoltenberg

Istanbul 4. júna (TASR) - Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg vyzval v nedeľu po stretnutí s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom Ankaru, aby prestala namietať proti vstupu Švédska do Aliancie. Štokholm totiž podľa neho podnikol kroky na zahnanie bezpečnostných obáv Turecka. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Švédsko prijalo významné konkrétne kroky súvisiace s obavami Turecka," uviedol Stoltenberg s tým, že Švédsko si splnilo svoje záväzky.



Zároveň uviedol, že predstavitelia Turecka, Švédska a Fínska sa v júni stretnú, aby rokovali o vstupe Švédska do NATO, uvádza agentúra Reuters.



Šéf NATO sa v sobotu zúčastnil na Erdoganovej inaugurácii, na ktorú do Ankary prišli desiatky svetových lídrov. Erdogan bol v máji zvolený na ďalšie päťročné funkčné obdobie. Jeho dvadsaťročné vládnutie Turecku sa tak predlžuje až do roku 2028.



Švédsko spolu s Fínskom požiadali o vstup do NATO vlani v reakcii na inváziu Ruska na Ukrajinu. Ich žiadosti museli ratifikovať všetky členské krajiny, pričom Turecko a Maďarsko sú jedinými štátmi, ktoré ešte neschválili žiadosť Švédska. Fínsko sa oficiálne pripojilo k Aliancii v apríli tohto roka.



Erdogan totiž obviňuje Švédsko, že poskytuje útočisko "teroristom", predovšetkým členom zakázanej Strany kurdských pracujúcich (PKK).