Stoltenberg: Švédsko splnilo požiadavky Turecka na vstup do NATO

Vilnius 10. júla (TASR) - Švédsko splnilo "konkrétny zoznam podmienok" Turecka na schválenie vstupu do NATO. V pondelok to vyhlásil generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg.



Reagoval tak na nové požiadavky tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, podľa ktorého Ankara podporí vstup Švédska do NATO, ak Európska únia "otvorí cestu" k vstupu Turecka do EÚ. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Šéf NATO pripomenul Erdoganovi, že Severoatlantická aliancia musí začať riešiť oprávnené bezpečnostné obavy spojencov, ktorí chcú, aby sa Švédsko stalo členom NATO čo najskôr.



Stoltenberg dodal, že v otázke vstupu Švédska do Severoatlantickej aliancie je stále možné prijať pozitívne rozhodnutie ešte pred summitom NATO, ktorý sa začína už v utorok.