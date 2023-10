Stoltenberg: Turecko dodrží slovo a schváli vstup Švédska do NATO

Brusel 12. októbra (TASR) - Turecko ubezpečilo svojich spojencov, že je naďalej odhodlané ratifikovať žiadosť Švédska o vstup do Severoatlantickej aliancie. Vo štvrtok to uviedol generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Maďarsko a Turecko v júli oznámili, že nemajú ďalšie výhrady voči vstupu Švédska do NATO, žiadosť Štokholmu však ich parlamenty dosiaľ neratifikovali.



"Turecký minister obrany (Yasar Güler) potvrdil, že Turecko stojí za dohodou z Vilniusu o doriešenie švédskeho vstupu (do NATO)," povedal Stoltenberg po schôdzke ministrov obrany NATO v Bruseli. Ako dodal, očakáva, že turecká vláda predloží prístupový protokol Švédska parlamentu a bude s ním spolupracovať na zabezpečení rýchlej ratifikácie.



Diplomatické zdroje agentúry AFP povedali, že všetci ostatní členovia NATO na stretnutí v Bruseli nabádali Budapešť a Ankaru k schváleniu švédskej žiadosti. Tvrdia, že Turecko sa snaží získať ústupky od Spojených štátov v súvislosti s predajom modernizovaných stíhačiek F-16. Biely dom predaj schvaľuje, no blokuje ho americký Kongres.



Štokholm požiadal o členstvo v Severoatlantickej aliancii vlani spolu s Helsinkami v dôsledku ruskej agresie voči Ukrajine. Fínsko sa stalo 31. členskou krajinou NATO v apríli.