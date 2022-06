Stoltenberg: Turecko vedie s Fínskom a Švédskom konštruktívne diskusie

Brusel 20. júna (TASR) - Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg uviedol, že pondelkové rozhovory medzi Fínskom, Švédskom a Tureckom v otázke vstupu týchto dvoch severských krajín do NATO boli konštruktívne. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters.



"Budeme pokračovať v rozhovoroch o žiadostiach Fínska a Švédska o členstvo v NATO a teším sa, že čo najskôr nájdeme cestu vpred," povedal Stoltenberg po stretnutí predstaviteľov v sídle NATO v Bruseli.



Hovorca tureckého prezidenta Ibrahim Kalin po skončení stretnutia uviedol, že diskusie medzi Ankarou, Helsinkami a Štokholmom budú pokračovať a že budúcotýždňový summit NATO v Madride v tomto smere nie je konečným termínom.



"Ankara očakáva najmä od Švédska, že podnikne okamžité kroky týkajúce sa zakázanej Strany kurdských pracujúcich (PKK). Akýkoľvek pokrok v súvislosti so vstupom severských krajín do NATO teraz závisí od rýchlosti a smeru, ktorým sa tieto krajiny vydajú," povedal Kalin.



Fínsko a Švédsko požiadali o členstvo v NATO v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu. Ich žiadosť však čelí odporu Turecka, ktoré tvrdí, že Helsinki a Štokholm podporujú kurdských militantov a zároveň vedú zbrojné embargá voči Ankare.