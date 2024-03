Stoltenberg tvrdí, že Ukrajina potrebuje zbrane, nie biele vlajky

Brusel 11. marca (TASR) - Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie (NATO) Jens Stoltenberg nesúhlasí s vyjadrením pápeža Františka, že Ukrajina by mala mať odvahu vztýčiť bielu vlajku a rokovať s Moskvou o ukončení vojny. Stoltenberg to uviedol v pondelok v rozhovore pre agentúru Reuters, informuje TASR.



"Ak chceme vyrokované trvalé mierové riešenie, spôsob, ako ho dosiahnuť, je poskytnúť Ukrajine vojenskú podporu," povedal šéf NATO v reakcii na Františkove slová, ktoré zazneli v úryvku z jeho rozhovoru pre švajčiarsky spravodajský kanál RSI.



Stoltenberg tvrdí, že "to, čo sa deje okolo rokovacieho stola, je neoddeliteľne spojené so silou na bojisku". "Nie je čas hovoriť o kapitulácii Ukrajincov. To bude pre Ukrajincov tragédia. Bude to tiež nebezpečné pre nás všetkých," dodal.



Vatikán sa od soboty večera snaží vysvetliť výrok pápeža o "odvahe zdvihnúť bielu vlajku a vyjednávať", ktorý sa vzťahuje na vojnu na Ukrajine.



Vatikánsky hovorca Matteo Bruni objasnil, že pápež si od pýtajúceho sa novinára RSI "požičal" slovné spojenie biela vlajka, aby vyzval na prímerie dosiahnuté vďaka odvahe vyjednávať. Vo svojej tlačovej správe Vatikán trvá na tom, že formulácia "biela vlajka" v tomto kontexte znamená "zastavenie bojov, prímerie dosiahnuté s odvahou vyjednávať", a nie kapituláciu.



"Jeho (pápežovým) prianím je diplomatické riešenie pre spravodlivý a trvalý mier," spresnil Bruni. Podotkol, že v inej časti rozhovoru pápež – keď hovoril o inej konfliktnej situácii, ale vztiahol ju na akýkoľvek vojnový konflikt – jasne deklaroval, že "vyjednávanie nikdy neznamená kapituláciu".