Stoltenberg uistil Budapešť, že NATO na Ukrajine nebude súčasťou vojny

Brusel 4. apríla (TASR) - Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v stredu večer v rámci zasadnutia ministrov zahraničných vecí Severoatlantickej aliancie v Bruseli pred novinármi uviedol, že v posledných dňoch hovoril s maďarským premiérom aj šéfom maďarskej diplomacie, aby reagoval na obavy Budapešti ohľadom úlohy NATO na Ukrajine. Informuje o tom spravodajca TASR.



"Mal som dobrý dialóg s Petrom Szijjártom, za posledný týždeň som dvakrát hovoril s premiérom Viktorom Orbanom a teraz, keď sme začali spolu plánovať, som si istý, že dokážeme reagovať na obavy, ktoré Maďarsko vyjadrilo a nájsť spôsoby, ako dosiahnuť konsenzus," povedal Stoltenberg.



Maďarský minister zahraničných vecí v stredu pred začiatkom stretnutia ministrov zahraničných vecí NATO na platforme X napísal, že Maďarsko nepodporí žiadny návrh, ktorý by mohol priviesť Alianciu bližšie k vojne alebo zmeniť z obrannej koalície na útočnú.



Stoltenberg spresnil, že je presvedčený, že tieto otázky sa budú riešiť v najbližších týždňoch.



"NATO je a zostane obrannou alianciou a nebude súčasťou konfliktu na Ukrajine. Nesmieme zabúdať, že ide o agresívnu vojnu vyvolanú ruskou inváziou do inej krajiny. Ukrajina má podľa medzinárodného práva právo brániť sa. A my ako priatelia Ukrajiny máme právo podporovať Ukrajinu pri uplatňovaní jej práva na sebaobranu, aj podľa medzinárodného práva. To z nás nerobí súčasť konfliktu a pevnejší rámec NATO na koordináciu pomoci to nezmení," vysvetlil Stoltenberg počas tlačovej konferencii na konci prvého dňa rokovaní.



Šéf Aliancie upozornil, že spojenci pomoc už poskytujú na bilaterálnej báze alebo prostredníctvom iných formátov, ako je takzvaný formát Ramstein.



"Vytvorením silnejšieho rámca NATO zabezpečíme väčšiu transparentnosť, lepšie prerozdelenie bremena, väčšiu predvídateľnosť a pevnejší záväzok. Čo je dôležité pre Ukrajinu, aby si dokázala pripravovať vlastné plány," odkázal.



Spresnil, že to, o čom členské krajiny diskutujú, nie je bojová prítomnosť NATO na Ukrajine, ale spôsob ako môžu koordinovať a poskytovať Ukrajine podporu z tretích krajín a od spojencov samotných.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)