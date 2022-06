Stoltenberg: Ukrajina čelí najväčšej brutalite od 2. svetovej vojny

Madrid 28. júna (TASR) - Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg v utorok naliehal na lídrov NATO, ktorí sa stretnú na summite v Madride, aby naďalej podporovali Ukrajinu v boji proti ruskej agresii. TASR informácie prevzala od agentúr AFP a Reuters.



"Je mimoriadne dôležité, aby sme boli pripravení pokračovať v poskytovaní podpory, pretože Ukrajina teraz čelí brutalite, akú sme v Európe nevideli od konca druhej svetovej vojny," povedal Stoltenberg na tlačovej konferencii pred začiatkom summitu NATO po boku španielskeho premiéra Pedra Sáncheza. Lídri 30-člennej obrannej aliancie sa stretávajú v španielskom hlavnom meste, aby prijali novú strategickú koncepciu a dohodli sa na posilnení východného krídla NATO vo svetle ruskej invázie na Ukrajinu. Jednou z tém bude aj snaha Fínska a Švédska o vstup do Aliancie, ktorú vetuje Turecko. Podľa Sáncheza sa Fínsko a Švédsko skôr či neskôr stanú súčasťou NATO.



"Sme presvedčení o tom, že ak nie teraz, bude to neskôr, avšak nakoniec sa (Fínsko a Švédsko) pripoja k Aliancii," povedal Sánchez novinárom. Stoltenberg v tejto súvislosti dodal, že "dúfame, že dosiahneme pokrok v otázke členstva Fínska a Švédska."



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan sa ešte pred začiatkom summitu stretne so švédskou premiérkou Magdalenou Anderssonovou a s fínskym prezidentom Saulim Niinistöom. Ankara obviňuje Helsinki a Štokholm z podpory teroristických skupín a v tejto súvislosti tvrdí, že nemôže súhlasiť s prijatím dvoch severských krajín do NATO.