Stoltenberg: Ukrajina dosiahla pri protiútoku pokrok

Brusel 7. septembra (TASR) - Ukrajinským silám sa podarilo preraziť cez ruskú obranu a v rámci svojho protiútoku dosahujú pokrok, vyhlásil vo štvrtok generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



"Ukrajinci postupne získavajú pôdu pod nohami a to dokazuje dôležitosť našej podpory a tiež našu schopnosť a ochotu pokračovať v tejto podpore," uviedol Stoltenberg na stretnutí s europoslancami.



Dodal, že ide o tvrdé a zložité boje, no Ukrajincom sa podarilo prelomiť obranné línie ruských síl a postupujú vpred.



Ukrajina v uplynulých dňoch ohlásila, že sa prebila cez silne opevnenú prvú líniu ruskej obrany v rámci svojho protiútoku na juhu.



Kyjev spustil v júni dlho očakávanú protiofenzívu, do ktorej nasadila aj zbrane poskytnuté západnými spojencami. Priznáva však, že ukrajinské sily postupujú na juhu pomalšie, ako sa dúfalo.



Podľa AFP sa Ukrajina musela údajne čoraz častejšie uchyľovať k peším útokom, pretože frontálne útoky zdržali husté ruské mínové polia.



"Len ťažko by sme niekedy v minulosti videli na bojisku viac mín, než vidíme teraz na Ukrajine. Bolo tak jasné, že to bude mimoriadne náročné," uviedol šéf Stoltenber.



Zároveň poukázal na to, že strana, ktorú podporujeme, v žiadnej vojne nezaznamenáva iba víťazstvá. "S Ukrajinou musíme držať nielen v dobrých, ale aj v ťažkých časoch," povedal šéf NATO.



Podobne ako Stoltenberg vyjadril podporu v stredu počas vopred neohlásenej návštevy Kyjeva aj americký minister zahraničných vecí Antony Blinken. Uviedol, že Ukrajina v rámci protiofenzívy dosiahla významný pokrok a Washington "zmaximalizuje" svoje snahy na jej podporu.