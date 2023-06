Stoltenberg: Ukrajina má dostať zbrane,aby pokračovala v protiofenzíve

Brusel 14. júna (TASR) - NATO musí zabezpečiť Ukrajine dostatok zbraní, aby mohla pokračovať vo svojej protiofenzíve proti Rusku. Vyhlásil to v stredu generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Tou najsamozrejmejšou vecou je zabezpečiť zbrane, zásoby a údržbu (techniky), aby mohla pokračovať v ofenzíve," povedal novinárom. Dodal, že pri protiofenzíve "nikto nečakal nulový počet obetí. Realita je taká, že ide o kruté, neľútostné boje". Podľa neho Ukrajina v boji stratí aj niečo z modernej vojenskej techniky, ktorú dostala od krajín NATO.



Zopakoval, že Ukrajina v rámci protiofenzívy robí pokroky, avšak dodal, že "je to len začiatok a nevieme, či to bude bod zlomu vo vojne".



Stoltenberg očakáva, že ministri obrany členských štátov NATO sa na stretnutí vo štvrtok a piatok v Bruseli dohodnú na výraznom navýšení množstva munície, ktoré musí mať každý člen NATO k dispozícii.



Severoatlantická aliancia od začiatku ruskej invázie poslala Ukrajine zbrane a muníciu v hodnote niekoľkých miliárd eur a jej členské štáty do značnej miery vyčerpali svoje vlastné zásoby, ktoré sa postupne snažia doplniť. Stoltenberg dodal, že členské štáty počas tohto roka spoločne objednali 155-milimetrové náboje v hodnote jednej miliardy dolárov.