Stoltenberg: Ukrajina má právo útočiť na vojenské ciele aj v Rusku

Brusel 19. apríla (TASR) - Ukrajina má v rámci sebaobrany právo útočiť na legitímne vojenské ciele aj mimo svojho územia, vyhlásil v piatok po zasadnutí Rady NATO-Ukrajina v Bruseli generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg. Informuje o tom TASR.



Stoltenberg na tlačovej konferencii dostal otázku od ukrajinského novinára, či ho Kyjev informoval o zostrelení ruského bombardéra Tu-22M3 na území Stavropolského kraja v Rusku a či sa má Ukrajina nejak obmedzovať pri útokoch na vojenské ciele na území Ruska.



"Musíme mať na pamäti, že toto je útočná vojna, kde Rusko napadlo Ukrajinu ako svojho suseda. Ukrajina má právo na sebaobranu. To zahŕňa aj útoky na legitímne vojenské ciele mimo Ukrajiny. Takže zostreľovanie ruských lietadiel používaných na útoky proti Ukrajine spadá pod ukrajinské právo na sebaobranu," povedal Stoltenberg.



Podľa ruského ministerstva obrany sa bombardér zrútil do poľa pri návrate na letisko po dokončení bojovej misie a neniesol už žiadnu muníciu. Na palube lietadla sa údajne nachádzali štyria členovia posádky. Všetci sa katapultovali, avšak jeden z nich haváriu neprežil. Dvaja sú v nemocnici a jeden je nezvestný.



Ruské ministerstvo obrany pripísalo haváriu technickej poruche. Ukrajinská vojenská rozviedka HUR však tvrdí, že ukrajinským silám sa podarilo lietadlo zostreliť približne 300 kilometrov od ukrajinsko-ruských hraníc. Zasiahnuté lietadlo údajne dokázalo doletieť až do oblasti Stavropola, kde sa napokon zrútilo.



Na zasadnutí Rady NATO-Ukrajina vystúpil v piatok cez telemost aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý ministrov obrany členských štátov NATO požiadal o dodanie systémov protivzdušnej obrany. Ukrajina ich vraj potrebuje pre začiatok najmenej sedem. Po schôdzke Stoltenberg oznámil, že členské krajiny vyhodnotili svoje kapacity a Ukrajine čoskoro dodajú ďalšie prostriedky protivzdušnej obrany.