Stoltenberg: Ukrajina má právoplatné miesto v NATO

Kyjev 20. apríla (TASR) - Budúcnosť Ukrajiny je v Severoatlantickej aliancii. Vo štvrtok to uviedol generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg počas návštevy Kyjeva. TASR správu prevzala z agentúry AFP a z britskej spravodajskej stanice Sky News.



Podľa Stoltenberga bude otázka členstva Ukrajiny v Aliancii "popredným bodom programu" na júlovom summite NATO v litovskom Vilniuse. "Budúcnosť Ukrajiny je v euroatlantickej rodine, budúcnosť Ukrajiny je v NATO, na tom sa zhodujú všetci spojenci," uviedol na tlačovej konferencii po boku ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.



Šéf NATO zároveň prisľúbil Ukrajine, že vo vojenskej podpore budú naďalej pokračovať. Dodal, že členské štáty NATO už vycvičili desaťtisíce ukrajinských vojakov a poskytli Kyjevu vojenskú pomoc v hodnote 65 miliárd eur.



"NATO stojí pri vás dnes, zajtra a tak dlho, ako to bude potrebné," povedal Stoltenberg. Zároveň pozval ukrajinského prezidenta na júlový summit Severoatlantickej aliancie.



Zelenskyj povedal, že summit vo Vilniuse "by sa mohol stať historickým", ak by Ukrajina dostala oficiálnu pozvánku na vstup do Aliancie. "Je čas prijať vhodné rozhodnutie," dodal.



Ukrajinský líder tiež uviedol, že na generálneho tajomníka NATO sa obrátil s prosbou, aby Kyjevu pomohol prekonať neochotu niektorých spojencov pokiaľ ide o dodávky zbraní s dlhým doletom, delostrelectva, moderného letectva a obrnených vozidiel.