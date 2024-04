Šéf NATO: Ukrajina môže zvíťaziť, ak spojenci splnia sľuby o zbraniach

Berlín 25. apríla (TASR) - Pre Ukrajinu ešte nie je neskoro, aby zvíťazila nad Ruskom, ak spojenci splnia sľuby o dodaní ďalších zbraní. Uviedol to vo štvrtok generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg, píše TASR podľa agentúry AFP.



"Spojenci v NATO v posledných mesiacoch neposkytli podporu, ktorú sme sľúbili," povedal Stoltenberg v Berlíne. "Pre Ukrajinu však ešte nie je neskoro na to, aby zvíťazila, pretože ďalšia podpora je na ceste," dodal.



Ukrajina na bojisku zaznamenala proti Rusku čiastočný neúspech pre nedostatok streliva a zbraní. Stoltenberg však pripomenul, že americký Kongres v utorok schválil balík pomoci pre Ukrajinu a pomoc prisľúbili aj ďalšie krajiny vrátane Británie, Nemecka a Holandska.



"Je teraz našou povinnosťou premeniť tieto záväzky na skutočné dodávky zbraní a streliva - a urobiť tak urýchlene," povedal.



Stoltenberg sa vyjadril aj k Číne a obvinil Peking z podpory ruského vojnového hospodárstva prostredníctvom zdieľania technológií, ktoré môžu byť použité na výrobu striel, tankov a lietadiel.



"Čína tvrdí, že chce dobré vzťahy so Západom. Peking však v tom istom čase pokračuje v poháňaní najväčšieho vojnového konfliktu v Európe od druhej svetovej vojny," povedal.