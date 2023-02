Stoltenberg: Ukrajina sa „v dlhodobej perspektíve“ stane členom NATO

Helsinki 28. februára (TASR) - Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg v utorok uviedol, že Ukrajina sa "v dlhodobej perspektíve" stane členom NATO. V súčasnosti však podľa ide o to, aby zostala nezávislou krajinou a ubránila sa ruskej invázii. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Stoltenberg novinárom počas návštevy fínskeho hlavného mesta Helsinki povedal, že Ukrajina musí zostať "suverénnou a nezávislou krajinou, a preto je potrebné Ukrajinu podporovať".



Keď sa vojna skončí, "musíme zaistiť, aby sa história nezopakovala," dodal na spoločnej tlačovej konferencii s fínskou premiérkou Sannou Marinovou.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po začiatku ruskej vojenskej invázie na vyzval NATO, aby jeho krajine zaistilo zrýchlený postup na členstvo v tejto vojenskej aliancii, pripomína AFP. Ukrajina okrem toho požiadala o členstvo aj v Európskej únii a v júni získala štatút kandidátskej krajiny.



"(Ruský) prezident (Vladimir) Putin nemôže pokračovať v útokoch na susedov. Chce ovládať Ukrajinu a neplánuje mier, ale plánuje ďalšiu vojnu," podotkol ďalej Stoltenberg.



Fínsko a Švédsko prehodnotili po ruskej vojenskej invázii na Ukrajinu svoju desaťročia trvajúcu politiku vojenskej neangažovanosti a v máji 2022 tiež požiadali o vstup do NATO.



"Vidím budúcnosť Ukrajiny ako súčasti Európskej únie a súčasti NATO," dodala Marinová.



Turecko a Maďarsko sú jedinými členmi NATO, ktoré ešte neratifikovali úsilie Fínska a Švédska o vstup do Aliancie, pripomína AFP. Generálny tajomník NATO v Helsinkách povedal, že "Fínsko i Švédsko splnili to, čo sľúbili v trojstrannej dohode, ktorú vlani v júni uzavreli s Tureckom v Madride."



"Teraz je čas ratifikovať a plne privítať Fínsko a Švédsko ako členov (NATO)," dodal.