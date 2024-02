Stoltenberg: Ukrajina vstúpi do NATO, členovia ju budú podporovať

Brusel 24. februára (TASR) - Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v sobotu vyjadril presvedčenie, že Ukrajina sa stane členskou krajinou Severoatlantickej aliancie. V deň druhého výročia ruskej invázie na Ukrajinu takisto prisľúbil ďalšiu podporu Kyjevu zo strany NATO. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



"Ukrajina vstúpi do NATO. Otázka nie je či, ale kedy," povedal Stoltenberg vo videozázname zverejnenom na sociálnej sieti X. NATO bude podľa neho aj naďalej stáť po boku Ukrajiny počas jej prípravy na vstup.



Pripomenul, že na sobotu (24. februára) pripadá druhé výročie ruskej invázie na Ukrajinu, ktorú označil za najväčšiu vojnu v Európe od druhej svetovej vojny. Vyjadril uznanie všetkým Ukrajincom, ktorí prišli o život alebo utrpeli zranenia pri obrane svojej vlasti.



"Cieľ ruského prezidenta Vladimira Putina sa nemení a nie sú žiadne náznaky, že by sa pripravoval na mier," povedal Stoltenberg. "Nesmieme však strácať odvahu. Ukrajina opakovane preukazuje obdivuhodnú zručnosť a pevné odhodlanie," povedal a dodal, že táto krajina sa nezrútila v priebehu niekoľkých týždňov - čoho sa mnohí obávali.



Ukrajine sa podľa jeho slov podarilo získať späť polovicu územia, ktoré predtým zabralo Rusko, a spôsobila ruským silám ťažké straty. "Ukrajina si udržiava svoju slobodu a nezávislosť," povedal a dodal, že je to umožnené jej odvahou a odhodlaním. Prispela aj výrazná vojenská a hospodárska pomoc od členských krajín NATO.



Pripomenul, že spojenci v uplynulých dňoch oznámili ďalšie balíky pomoci v hodnotách miliárd dolárov. Tie zahŕňajú delostreleckú muníciu, prostriedky protivzdušnej obrany a bojové lode, drony a prostriedky na odmínovanie i vybavenia a náhradné diely pre stíhačky F-16.