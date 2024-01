Stoltenberg upozornil na činnosť Iránu i význam pomoci pre Ukrajinu

New York 30. januára (TASR) - Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v pondelok povedal, že Irán narúša stabilitu v oblasti Blízkeho východu. Upozornil aj na význam ďalšej vojenskej pomoci pre Ukrajinu. TASR správu prevzala z oficiálnej webovej stránky amerického ministerstva zahraničných vecí.



"Pozorujeme, ako Irán destabilizuje región," povedal Stoltenberg na spoločnej tlačovej konferencii s americkým ministrom zahraničných vecí Antonym Blinkenom. Dodal, že Irán takisto nesie zodpovednosť za podporu teroristov, ktorí útočia na lode v Červenom mori. "Správanie Teheránu nám pripomína, ako vyzerá svet bez pravidiel - nepredvídateľný a nebezpečný," povedal.



Stoltenberg ocenil neúnavné diplomatické úsilie Blinkena s cieľom zabrániť ďalšiemu stupňovaniu vojne v Pásme Gazy i jeho úsilie smerom k mierovému riešeniu konfliktu.



Pripomenul tiež, že od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu uplynuli už takmer dva roky. "Víťazstvo Ruska by povzbudilo Irán, Severnú Kóreu a Čínu," povedal. "To je dôležité pre bezpečnosť Európy i Ameriky, preto podpora Ukrajiny slúži aj záujmom USA," dodal. Privítal odhodlanie amerického prezidenta Joea Bidena i Blinkena, ktorí sa usilujú dosiahnuť pokračovanie americkej pomoci Kyjevu.



Ocenil aj spoločné úsilie všetkých spojencov v rámci NATO v oblasti pomoci Ukrajine a vyjadril presvedčenie, že v nej budú pokračovať. "Podpora Ukrajiny nie je dobročinnosť. Je to investícia do našej vlastnej bezpečnosti," povedal. Na dosiahnutie trváceho s spravodlivého mieru je podľa jeho slov potrené poskytnúť Ukrajine viac zbraní a streliva.



S Blinkenom hovorili aj o budúcnosti NATO, ktoré tento rok pripomenie 75. výročie založenia a v júli sa uskutoční summit tejto aliancie vo Washingtone. Spojenci na ňom podniknú ďalšie kroky na jej posilnenie.