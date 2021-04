Stoltenberg: USA a NATO neopustia Afganistan po odchode vojakov

Brusel 14. apríla (TASR) - Členské krajiny NATO sa v stredu v rámci videokonferencie dohodli, že od 1. mája začnú sťahovať svojich vojakov z Afganistanu. Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg, šéf americkej diplomacie Anthony Blinken a americký minister obrany Lloyd Austin však na spoločnej tlačovej konferencii v Bruseli upozornili, že ani USA, ani NATO túto krajinu "neopustia".



Stoltenberg potvrdil, že Aliancia súhlasila s postupným a koordinovaným sťahovaním svojich síl z Afganistanu, aby podporila rozhodnutie amerického prezidenta Joa Bidena stiahnuť po uvedenom dátume všetky americké jednotky z tejto krajiny. Okrem okolo 2000 amerických vojakov má NATO v Afganistane od 7000 do 7500 príslušníkov výcvikovej misie z ostatných spojeneckých krajín.



Podľa šéfa Aliancie úplné stiahnutie vojenských jednotiek potrvá "niekoľko mesiacov". Zároveň upozornil, že akékoľvek útoky povedú sťahujúce sa sily NATO v Afganistane k "ráznej a silnej" odvetnej reakcii. "Nie je to ľahké rozhodnutie. Je to rozhodnutie, ktoré obsahuje riziká a ktoré si vyžaduje, aby sme sa aj naďalej sústredili na Afganistan. Toto nie je koniec, ale začiatok nového spôsobu rokovania s Afganistanom," opísal novú situáciu Stoltenberg.



Jeho slová potvrdili aj Blinken a Austin s vysvetlením, že ani USA, ani NATO "neopustia" Afganistan ani po stiahnutí svojich vojakov. "Priviezť našich vojakov domov neznamená ukončiť naše vzťahy s Afganistanom alebo našu podporu tejto krajine," povedal Blinken. Dodal, že "naša podpora, naša angažovanosť a naše odhodlanie zostávajú".



Blinken a Austin zároveň uviedli, že Spojené štáty budú navždy vďačné za solidaritu a podporu ostatných spojencov, ktorú pocítili po útokoch z 11. septembra 2001 a pri misii v Afganistane. Tieto útoky si po prvýkrát vyžiadali aktiváciu článku 5 Washingtonskej zmluvy, podľa ktorého je útok na jedného člena Aliancie útokom na všetkých spojencov.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)