Stoltenberg: USA chcú konzultovať osud amerických vojakov v Nemecku

Brusel 26. júna (TASR) - Spojené štáty budú s európskymi spojencami zo Severoatlantickej aliancie vopred konzultovať prípadné presuny svojich jednotiek v Európe. Americký minister obrany Mark Esper to uviedol v piatok po stretnutí s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom v bruselskej centrále Aliancie.



Tlačové agentúry AFP a AP informovali, že Esperova návšteva v sídle NATO trvala iba dve hodiny. Okrem rokovaní so Stoltenbergom sa stretol aj s najvyšším veliteľom ozbrojených síl NATO v Európe (SACEUR), americkým generálom Todom Woltersom.



Hlavnými témami jeho bruselských rokovaní boli reakcie spojencov na pandémiu nového koronavírusu, konflikt v Afganistane, kde sa NATO angažuje po boku USA, či možný odchod časti amerických vojakov zo základní v Nemecku, čo naznačil prezident USA Donald Trump. Americký prezident v priebehu tohto týždňa uviedol, že časť amerických vojakov mohla byť z Nemecka presunutá do Poľska. Podľa Trumpa by sa súčasný stav 34.500 vojakov americkej armády v Nemecku mal znížiť na 25.000.



"Naše prípravy na druhú vlnu nákazy Covid-19 sú na dobrej ceste," uviedol Stoltenberg pred novinármi po skončení rokovaní, pri ktorých mali obaja na tvári ochranné rúška. Šéf Aliancie spresnil, že spojenci vyčlenili na tento účel potrebné financie a dohodli sa aj na koordinácii ďalších krokov. Stoltenberg ešte pred stretnutím s Esperom vyhlásil, že víta skutočnosť, že USA chcú konzultujú so spojencami svoje zámery v Európe, a zdôraznil, že americké záväzky pre európsku bezpečnosť sú aj naďalej silné.



Esper v Bruseli zopakoval postoj prezidenta Trumpa, ktorý Nemecko kritizuje za neochotu vyčleniť na obranné výdavky dve percentá hrubého domáceho produktu do roku 2024, na čom sa členovia Aliancie dohodli v septembri 2014. "Aj naďalej vyzývam všetkých našich spojencov, aby splnili svoj cieľ vyčleniť dve percentá HDP. V posledných rokoch sme v tomto smere urobili značný pokrok, ale na zabezpečenie našej kolektívnej bezpečnosti musíme urobiť oveľa viac," povedal šéf amerického rezortu obrany.



Podľa údajov NATO Nemecko tento rok vynaloží na svoj obranný rozpočet 1,38 percenta HDP. Cieľom Berlína je do roku 2024 dosiahnuť stav 1,5 percenta HDP, pričom spolková vláda trvá na tom, že pri sile nemeckej ekonomiky umožňuje takáto úroveň výdavkov krajine plniť ciele obranného plánovania NATO.



Spravodajca TASR Jaromír Novak